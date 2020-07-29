Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию

Представитель предвыборного штаба своего мужа пояснила, что именно так ее супруг мог незаметнее покинуть Белоруссию. "Мой муж ничего незаконного не сделал в этой стране. Все, чего мы хотим, все, что он пытался сделать - это осуществить свое основное конституционное право", - подчеркнула белорусская оппозиционерка.