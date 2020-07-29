Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Супруга экс-претендента на пост президента Белоруссии оппозиционера Валерия Цепкало Вероника рассказала, с чем было связано решение ее мужа выбрать в качестве убежища именно Россию.
В минувшую пятницу источник в окружении Цепкало сообщил о его срочном отъезде из Белоруссии в Москву из опасения быть задержанным. По утверждению источника, Цепкало выехал в четверг вечером вместе с детьми, так как получил сведения о своем возможном задержании в связи с проводимой правоохранительными органами проверкой. Его жена пока остается в Белоруссии. Цепкало подтвердил, что покинул республику из-за угрозы ареста и сейчас находится в Москве, но может вернуться до выборов 9 августа.
26 июля, 11:43Цепкало рассказал, чем занимается в России
"(Это случилось потому), что между Россией и Белоруссией нет границ. Если бы они поехали на Украину, там есть украинско-белорусская граница. Насколько нас проинформировали, он (Валерий Цепкало - ред.) уже в системе. Если бы они провели его паспорт..., его попросту не выпустили бы за пределы Белоруссии. Именно поэтому он выбрал Россию и поехал вместе с детьми в Россию", - сообщила Вероника Цепкало в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Представитель предвыборного штаба своего мужа пояснила, что именно так ее супруг мог незаметнее покинуть Белоруссию. "Мой муж ничего незаконного не сделал в этой стране. Все, чего мы хотим, все, что он пытался сделать - это осуществить свое основное конституционное право", - подчеркнула белорусская оппозиционерка.
Ранее ЦИК республики не зарегистрировал Валерия Цепкало кандидатом в президенты, политик оспорил решение в Верховном суде, который не удовлетворил жалобу. В Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Досрочное голосование начнется 4 августа.