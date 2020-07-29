В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом

Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5475 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

У 27 процентов инфекция протекает без симптомов.

Больше всего новых пациентов в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173).

Нет прироста инфицированных на Чукотке. Наименьшее количество новых случаев также зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике, Подмосковье и Забайкалье — на 0,2 процента больше, чем за предыдущие сутки.

Умерли 169 человек. Из больниц выписали еще 8116 пациентов. Под наблюдением медиков остается 260 621 человек.

Накануне сообщалось о 5395 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировано 828 990 заразившихся. Проведено более 27,5 миллиона тестов.