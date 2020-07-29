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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575088307.html
В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5475 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:42
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 5475 новых случаев заражения коронавирусом

10:47 29.07.2020 (обновлено: 11:42 29.07.2020)
18135
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. За сутки в 84 российских регионах зарегистрировали 5475 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
У 27 процентов инфекция протекает без симптомов.
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Больше всего новых пациентов в Москве (671), Свердловской области (223) и Ханты-Мансийском автономном округе (173).
Нет прироста инфицированных на Чукотке. Наименьшее количество новых случаев также зафиксировали в Карачаево-Черкесской Республике, Подмосковье и Забайкалье — на 0,2 процента больше, чем за предыдущие сутки.
Умерли 169 человек. Из больниц выписали еще 8116 пациентов. Под наблюдением медиков остается 260 621 человек.
Накануне сообщалось о 5395 новых случаях. Таким образом, за весь период эпидемии в России зарегистрировано 828 990 заразившихся. Проведено более 27,5 миллиона тестов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1010627952
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