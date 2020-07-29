https://ria.ru/20200729/1575088180.html
СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве
Неизвестные в черном напали на участников акции протеста против действий полиции в Тель-Авиве, пять человек пострадали, сообщает издание "Гаарец". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:44
2020-07-29T10:44
бени ганц
израиль
в мире
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https://ria.ru/20200726/1574935225.html
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израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/10/1574452832_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_2f87a93030a9f1ec09f9f77fdcfd40e0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бени ганц, израиль, в мире