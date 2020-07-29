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СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве
Неизвестные в черном напали на участников акции протеста против действий полиции в Тель-Авиве, пять человек пострадали, сообщает издание "Гаарец". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:44
бени ганц
израиль
в мире
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
бени ганц, израиль, в мире

СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве

10:44 29.07.2020
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© REUTERS / Ronen ZvulunУчастники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
Участники акции протеста в Иерусалиме, Израиль
© REUTERS / Ronen Zvulun
ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июл - РИА Новости. Неизвестные в черном напали на участников акции протеста против действий полиции в Тель-Авиве, пять человек пострадали, сообщает издание "Гаарец".
Как пишет издание, участники акции протеста во вторник вечером в Тель-Авиве прошли от дома министра внутренней безопасности Амира Оханы до шоссе Аялон. Неизвестные "вдруг начали бить" протестующих. Нападавшие в чёрном кидали камни, стеклянные бутылки и распыляли слезоточивый газ, в результате чего пять человек пострадали.
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Как сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман, "за нападения и нарушение общественного порядка были задержаны четверо подозреваемых, ведётся следствие".
Сменный премьер-министр и министр обороны Бени Ганц заявил, что "нападавшие на демонстрантов вчера должны быть пойманы и наказаны".
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