СМИ сообщили о нападениях на участников акции протеста в Тель-Авиве

Как пишет издание, участники акции протеста во вторник вечером в Тель-Авиве прошли от дома министра внутренней безопасности Амира Оханы до шоссе Аялон. Неизвестные "вдруг начали бить" протестующих. Нападавшие в чёрном кидали камни, стеклянные бутылки и распыляли слезоточивый газ, в результате чего пять человек пострадали.