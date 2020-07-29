https://ria.ru/20200729/1575088155.html
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
СМИ узнали, что британская актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп "The girls I've been". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:29
2020-07-29T12:29
что посмотреть
культура
милли бобби браун
кино и сериалы
новости культуры
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088906_0:141:2726:1674_1400x0_80_0_0_de7a4ce1045635ee9f8872d4dc0491d9.jpg
https://ria.ru/20200727/1574886986.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088906_0:141:2726:1674_1400x0_80_0_0_de7a4ce1045635ee9f8872d4dc0491d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088906_0:0:2726:2045_1400x0_80_0_0_b657ed2baf62bb6c80ccc1f539886de4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088906_167:0:2215:2048_1400x0_80_0_0_92ec8fdbfbd90fbed3929fab9efda40f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
что посмотреть , милли бобби браун, кино и сериалы, новости культуры, netflix
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
СМИ узнали, что британская актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп "The girls I've been". Фильм с элементами триллера создадут для стриминговой платформы Netflix, сообщает
Deadline.
По информации издания, звезда сериала "Очень странные дела" будет также продюсировать проект вместе с актером Джейсоном Бейтманом ("Несносные боссы", 2011 год; "Озарк", с 2017 года). Он исполнит роль ее отца.
Милли Бобби Браун сыграет Нору, дочь мошенника, у которого обучилась искусству манипуляции. Однажды ее вместе с бывшим парнем Уэсом и подругой Айрис берут в заложники два грабителя банка. Ей предстоит подключить все свои умения, чтобы спасти себя и товарищей.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. Ожидается, что книга Тесс Шарп будет опубликована в начале следующего года.