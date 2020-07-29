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https://ria.ru/20200729/1575088155.html
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
СМИ узнали, что британская актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп "The girls I've been". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:29
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ

12:29 29.07.2020
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© AFP 2020 / Getty Images/Kevin WinterМилли Бобби Браун
Милли Бобби Браун
© AFP 2020 / Getty Images/Kevin Winter
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. СМИ узнали, что британская актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп "The girls I've been". Фильм с элементами триллера создадут для стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline.
По информации издания, звезда сериала "Очень странные дела" будет также продюсировать проект вместе с актером Джейсоном Бейтманом ("Несносные боссы", 2011 год; "Озарк", с 2017 года). Он исполнит роль ее отца.
Милли Бобби Браун сыграет Нору, дочь мошенника, у которого обучилась искусству манипуляции. Однажды ее вместе с бывшим парнем Уэсом и подругой Айрис берут в заложники два грабителя банка. Ей предстоит подключить все свои умения, чтобы спасти себя и товарищей.
Остальные подробности, в том числе о дате выхода, пока неизвестны. Ожидается, что книга Тесс Шарп будет опубликована в начале следующего года.
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27 июля, 02:38Культура
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Культурачто посмотретьМилли Бобби БраунКино и сериалыНовости культурыNetflix
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