Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. СМИ узнали, что британская актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп "The girls I've been". Фильм с элементами триллера создадут для стриминговой платформы Netflix, СМИ узнали, что британская актриса Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в экранизации еще не опубликованного романа писательницы Тесс Шарп "The girls I've been". Фильм с элементами триллера создадут для стриминговой платформы Netflix, сообщает Deadline.

По информации издания, звезда сериала "Очень странные дела" будет также продюсировать проект вместе с актером Джейсоном Бейтманом ("Несносные боссы", 2011 год; "Озарк", с 2017 года). Он исполнит роль ее отца.

Милли Бобби Браун сыграет Нору, дочь мошенника, у которого обучилась искусству манипуляции. Однажды ее вместе с бывшим парнем Уэсом и подругой Айрис берут в заложники два грабителя банка. Ей предстоит подключить все свои умения, чтобы спасти себя и товарищей.