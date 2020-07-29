https://ria.ru/20200729/1575088116.html
В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:44
2020-07-29T12:58
туризм
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ассоциация туроператоров россии (атор)
мальта
эстония
финляндия
хорватия
в мире
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Арсений Новиков
Монголии нет, лететь некуда......
37
14
мальта
эстония
финляндия
хорватия
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575088645_133:0:2821:1512_1400x0_80_0_0_802287154ec41409d094400b02026910.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), мальта, эстония, финляндия, хорватия, в мире
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Хорватия
и Мальта
выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР"
со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
Как отметили в ассоциации, из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 другие государства ЕС приняли решение не открывать границы для российских путешественников как минимум до второй половины августа.
Причем, по информации АТОР, такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с Россией экономически важен: так, граница с Финляндией
останется закрытой до 25 августа, а с Эстонией
— до сентября.
Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
На прошлой неделе стало известно, что с 1 августа международное авиасообщение возобновят. Пока что посетить можно будет Британию, Турцию и Танзанию, но со временем список расширят. Власти неоднократно подчеркивали, что намерены принимать решения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку и исходя из принципа взаимности.
При этом все прибывающие в Соединенное Королевство из России, вне зависимости от гражданства, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилете в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.