В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.

Как отметили в ассоциации, из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 другие государства ЕС приняли решение не открывать границы для российских путешественников как минимум до второй половины августа.

Причем, по информации АТОР, такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с Россией экономически важен: так, граница с Финляндией останется закрытой до 25 августа, а с Эстонией — до сентября.

Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.

На прошлой неделе стало известно, что с 1 августа международное авиасообщение возобновят. Пока что посетить можно будет Британию, Турцию и Танзанию, но со временем список расширят. Власти неоднократно подчеркивали, что намерены принимать решения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку и исходя из принципа взаимности.

При этом все прибывающие в Соединенное Королевство из России, вне зависимости от гражданства, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилете в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.