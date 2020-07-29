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Туризм
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В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны
Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:58
туризм
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Монголии нет, лететь некуда......
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ассоциация туроператоров россии (атор), мальта, эстония, финляндия, хорватия, в мире

В АТОР назвали готовые принять россиян европейские страны

10:44 29.07.2020 (обновлено: 12:58 29.07.2020)
74937
© РИА Новости / Мария ВащукВид на исторический центр города Дубровник
Вид на исторический центр города Дубровник
© РИА Новости / Мария Ващук
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Хорватия и Мальта выразили готовность принимать туристов из России, сообщает "Вестник АТОР" со ссылкой на источник в одной из европейских дипмиссий.
Как отметили в ассоциации, из-за ситуации с заболеваемостью COVID-19 другие государства ЕС приняли решение не открывать границы для российских путешественников как минимум до второй половины августа.
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Россия расширит список стран, с которыми возобновит авиасообщение
Причем, по информации АТОР, такую позицию заняли в том числе страны, для которых приграничный туризм с Россией экономически важен: так, граница с Финляндией останется закрытой до 25 августа, а с Эстонией — до сентября.
Из-за пандемии Россия с 27 марта приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Исключение сделали только для рейсов, которыми вывозят россиян, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других перелетов.
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Выяснилось, как туристы будут в будущем путешествовать по Европе
На прошлой неделе стало известно, что с 1 августа международное авиасообщение возобновят. Пока что посетить можно будет Британию, Турцию и Танзанию, но со временем список расширят. Власти неоднократно подчеркивали, что намерены принимать решения, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку и исходя из принципа взаимности.
При этом все прибывающие в Соединенное Королевство из России, вне зависимости от гражданства, обязаны соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. По прилете в Турцию будут измерять температуру, заранее сдавать тест на коронавирус не нужно.
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526276853
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ассоциация туроператоров России (АТОР)МальтаЭстонияФинляндияХорватияВ мире
Популярные комментарии
Монголии нет, лететь некуда......
29 июля, 10:54
Арсений Новиков
12210004
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