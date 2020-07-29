Дума Югры призвала увеличить компенсацию из-за осложнений от вакцинации

"Хотя в первоначальной редакции закона, принятого в 1998 году, было предусмотрено, что при возникновении поствакцинального осложнения пострадавший гражданин имеет право на пособия в размере 100 минимальных размеров оплаты труда. В случае смерти право на пособие получали члены его семьи. Считаю, что нужно вернуться к практике выплаты адекватных компенсаций для граждан", - приводятся слова Великого в сообщении.