Дума Югры призвала увеличить компенсацию из-за осложнений от вакцинации

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июл - РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа направила обращение в Минздрав РФ с просьбой пересмотреть в сторону увеличения размер компенсации в случае осложнений из-за вакцинации, сообщается на сайте регионального парламента.
"Депутаты Думы Югры направили обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, предлагая увеличить размеры компенсаций в случае возникновения поствакцинальных осложнений. Югорские парламентарии предлагают внести поправки в федеральный закон", - говорится в сообщении.
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По словам депутата Сергея Великого (ЕР), согласно действующему федеральному закону, единственное, на что могут рассчитывать граждане, пострадавшие после прививок, - единовременное пособие от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
"Хотя в первоначальной редакции закона, принятого в 1998 году, было предусмотрено, что при возникновении поствакцинального осложнения пострадавший гражданин имеет право на пособия в размере 100 минимальных размеров оплаты труда. В случае смерти право на пособие получали члены его семьи. Считаю, что нужно вернуться к практике выплаты адекватных компенсаций для граждан", - приводятся слова Великого в сообщении.
Он предположил, что такое решение "повысит доверие россиян к иммунопрофилактике" и заставит чиновников и специалистов тщательнее подходить к выбору вакцин.
В окружной думе также уточнили, что направить письмо в Минздрав югорские парламентарии решили после обращения местных общественных организаций и родителей.