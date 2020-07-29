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Дума Югры призвала увеличить компенсацию из-за осложнений от вакцинации
Дума Ханты-Мансийского автономного округа направила обращение в Минздрав РФ с просьбой пересмотреть в сторону увеличения размер компенсации в случае осложнений... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:44
ханты-мансийский автономный округ
михаил мурашко
единая россия
общество
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ханты-мансийский автономный округ, михаил мурашко, единая россия, общество

Дума Югры призвала увеличить компенсацию из-за осложнений от вакцинации

10:44 29.07.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидСотрудник пункта вакцинации делает мужчине прививку
Сотрудник пункта вакцинации делает мужчине прививку
© РИА Новости / Максим Богодвид
Сотрудник пункта вакцинации делает мужчине прививку. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 июл - РИА Новости. Дума Ханты-Мансийского автономного округа направила обращение в Минздрав РФ с просьбой пересмотреть в сторону увеличения размер компенсации в случае осложнений из-за вакцинации, сообщается на сайте регионального парламента.
"Депутаты Думы Югры направили обращение к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, предлагая увеличить размеры компенсаций в случае возникновения поствакцинальных осложнений. Югорские парламентарии предлагают внести поправки в федеральный закон", - говорится в сообщении.
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По словам депутата Сергея Великого (ЕР), согласно действующему федеральному закону, единственное, на что могут рассчитывать граждане, пострадавшие после прививок, - единовременное пособие от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
"Хотя в первоначальной редакции закона, принятого в 1998 году, было предусмотрено, что при возникновении поствакцинального осложнения пострадавший гражданин имеет право на пособия в размере 100 минимальных размеров оплаты труда. В случае смерти право на пособие получали члены его семьи. Считаю, что нужно вернуться к практике выплаты адекватных компенсаций для граждан", - приводятся слова Великого в сообщении.
Он предположил, что такое решение "повысит доверие россиян к иммунопрофилактике" и заставит чиновников и специалистов тщательнее подходить к выбору вакцин.
В окружной думе также уточнили, что направить письмо в Минздрав югорские парламентарии решили после обращения местных общественных организаций и родителей.
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Ханты-Мансийский автономный округМихаил МурашкоЕдиная РоссияОбщество
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