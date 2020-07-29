Автопортрет Рембрандта продали за рекордные 14,5 миллиона фунтов

ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Автопортрет Рембрандта продали во вторник на онлайн-торгах в Лондоне, проведенных аукционном домом Sotheby’s, за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллиона долларов), сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.

"Это рекордная стоимость автопортрета Рембрандта на аукционе", – отметила она.

Первоначальная стоимость картины составляла 12–16 миллионов фунтов стерлингов. Это один из трех автопортретов голландского художника, остающихся в частных руках. За право стать владельцем работы боролись шесть клиентов аукционного дома.