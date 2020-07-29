https://ria.ru/20200729/1575087936.html
Автопортрет Рембрандта продали за рекордные 14,5 миллиона фунтов
Автопортрет Рембрандта продали во вторник на онлайн-торгах в Лондоне, проведенных аукционном домом Sotheby’s, за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллиона... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:19
2020-07-29T11:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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рембрандт, новости культуры, выставки, лондон
ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Автопортрет Рембрандта продали во вторник на онлайн-торгах в Лондоне, проведенных аукционном домом Sotheby’s, за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллиона долларов), сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
"Это рекордная стоимость автопортрета Рембрандта на аукционе", – отметила она.
Первоначальная стоимость картины составляла 12–16 миллионов фунтов стерлингов. Это один из трех автопортретов голландского художника, остающихся в частных руках. За право стать владельцем работы боролись шесть клиентов аукционного дома.
Итоговая цена полотна, написанного примерно в 1632 году, когда художнику было 26 лет, превысила предыдущий рекорд: в 2003 году автопортрет Рембрандта продали за 6,9 миллиона фунтов стерлингов.