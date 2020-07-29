Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200729/1575087936.html
Автопортрет Рембрандта продали за рекордные 14,5 миллиона фунтов
Автопортрет Рембрандта продали во вторник на онлайн-торгах в Лондоне, проведенных аукционном домом Sotheby’s, за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллиона... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:26
культура
рембрандт
новости культуры
выставки
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575091562_0:208:960:748_1400x0_80_0_0_4b5adc1ea93f0459207797d26d303de4.jpg
https://ria.ru/20200630/1573694460.html
лондон
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575091562_0:208:960:748_1400x0_80_0_0_4b5adc1ea93f0459207797d26d303de4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575091562_0:118:960:838_1400x0_80_0_0_1b7b9708d96794ad58a681e5a507cbf1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575091562_2:0:958:956_1400x0_80_0_0_1480a2f076fc53e5930d65cfb426b333.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рембрандт, новости культуры, выставки, лондон

Автопортрет Рембрандта продали за рекордные 14,5 миллиона фунтов

11:19 29.07.2020 (обновлено: 11:26 29.07.2020)
158
© Фото : страница Sotheby's в FacebookАвтопортрет Рембрандта
Автопортрет Рембрандта
© Фото : страница Sotheby's в Facebook
ЛОНДОН, 29 июл – РИА Новости, Мария Табак. Автопортрет Рембрандта продали во вторник на онлайн-торгах в Лондоне, проведенных аукционном домом Sotheby’s, за 14,5 миллиона фунтов стерлингов (18,7 миллиона долларов), сообщила РИА Новости представитель аукционного дома.
"Это рекордная стоимость автопортрета Рембрандта на аукционе", – отметила она.
Первоначальная стоимость картины составляла 12–16 миллионов фунтов стерлингов. Это один из трех автопортретов голландского художника, остающихся в частных руках. За право стать владельцем работы боролись шесть клиентов аукционного дома.
Итоговая цена полотна, написанного примерно в 1632 году, когда художнику было 26 лет, превысила предыдущий рекорд: в 2003 году автопортрет Рембрандта продали за 6,9 миллиона фунтов стерлингов.
Триптих авторства Фрэнсиса Бэкона на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке
30 июня, 18:57Культура
Триптих Фрэнсиса Бэкона продали на Sotheby’s за 84,6 миллиона долларов
100000
КультураРембрандтНовости культурыВыставкиЛондон
Рекомендуем
Кадр из фильма Конференция
Вышел трейлер фильма "Конференция" о теракте на Дубровке
Милли Бобби Браун
Милли Бобби Браун сыграет мошенницу в новом триллере Netflix, пишут СМИ
Кадр из трейлера сериала Мы те, кто мы есть
Опубликован трейлер мини-сериала Луки Гуаданьино "Мы те, кто мы есть"
Район Минато в Токио
В Японии выросли продажи роботов, заменяющих домашних питомцев
Певец Артур Пирожков на закрытии международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая волна-2019
Облысевший Артур Пирожков напугал подписчиков
Сражение при Гросс-Егерсдорфе
В Калининграде приостановили работы на поле битвы Семилетней войны
Кадр из сериала Великолепный век
Актриса из "Великолепного века" неожиданно стала дизайнером
Сергей Жигунов
Жигунов пожаловался на стрелявшего в него Аверина
Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на обвинения в адрес России в дезинформации о COVID-19
Композитор Игорь Крутой на вечере памяти актера Николая Караченцова в театре Ленком
Игоря Крутого поздравили с днем рождения друзья и коллеги
64-й Каннский кинофестиваль
После номинации на "Эмми" Брэд Питт навестил Анджелину Джоли и детей
Российская актриса Юлия Михалкова на красной дорожке церемонии закрытия 72-го Каннского международного кинофестиваля
Бывшая участница "Уральских пельменей" нашла новую работу
Автопортрет Винсента ван Гога
"Глядя на звезды, мне хочется мечтать". Что вы знаете о Ван Гоге?
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Полиция возбудила дело после ДТП в Перми, где пострадали четверо детей
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
Лента новостейМолния