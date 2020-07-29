Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции

"С 29 июля российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции", - сообщила российская дипмиссия.

При этом посольство обращает внимание на необходимость предъявления результата теста на COVID-19 установленного Минздравом Турции образца. На российской границе со всех приезжающих иностранцев будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.