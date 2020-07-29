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Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции
Выдача въездных виз в РФ турецким гражданам, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, возобновляется со среды, сообщило посольство РФ в Анкаре в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, новости - туризм, турция

Россия возобновляет выдачу виз гражданам Турции

10:42 29.07.2020
268
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМост через пролив Босфор
Мост через пролив Босфор
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Выдача въездных виз в РФ турецким гражданам, приостановленная в связи с пандемией коронавируса, возобновляется со среды, сообщило посольство РФ в Анкаре в Twitter.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введённые из-за распространения коронавируса, снимаются для граждан этих стран.
"С 29 июля российские загранучреждения на территории Турции возобновляют выдачу всех категорий виз турецким гражданам и иностранцам, имеющим вид на жительство в Турции", - сообщила российская дипмиссия.
При этом посольство обращает внимание на необходимость предъявления результата теста на COVID-19 установленного Минздравом Турции образца. На российской границе со всех приезжающих иностранцев будут требовать документ о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), сделанного не ранее чем за три дня до прибытия в Россию.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве
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