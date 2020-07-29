Глава Минздрава Украины назвал причину инициативы о его отставке

"Мне кажется, что как только мы начинаем какие-то серьезные действия, а это началось сразу, по спасению нашей медицины, в том числе показываем, как это делалось раньше и к каким последствиям привело, сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины… Я не могу назвать безупречной (свою работу – ред.), но я считаю, что достаточно много сделано за этот период, и у нас есть планы, что мы будем делать дальше", - сказал Степанов в эфире телеканала "1+1" в среду утром.