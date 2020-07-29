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Глава Минздрава Украины назвал причину инициативы о его отставке
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что его отставки хотят из-за его "серьезных действий по спасению медицины". РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:39
коронавирус covid-19
максим степанов
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в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, максим степанов, верховная рада украины, воз, украина, в мире

Глава Минздрава Украины назвал причину инициативы о его отставке

10:39 29.07.2020
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© Фото : страница Максима Степанова в FacebookМаксим Степанов
Максим Степанов
© Фото : страница Максима Степанова в Facebook
Максим Степанов . Архивное фото
КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает, что его отставки хотят из-за его "серьезных действий по спасению медицины".
Ранее проект постановления об отставке Степанова зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады. Подписи под проектом постановления поставили 96 депутатов почти из всех фракций парламента.
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"Мне кажется, что как только мы начинаем какие-то серьезные действия, а это началось сразу, по спасению нашей медицины, в том числе показываем, как это делалось раньше и к каким последствиям привело, сразу начинается активизация людей, которые имели прямое отношение к развалу этой медицины… Я не могу назвать безупречной (свою работу – ред.), но я считаю, что достаточно много сделано за этот период, и у нас есть планы, что мы будем делать дальше", - сказал Степанов в эфире телеканала "1+1" в среду утром.
Парламент Украины в конце марта назначил Степанова главой минздрава. Депутаты неоднократно призывали его уволить, так как, по мнению оппозиции, Степанов не смог организовать работу ведомства в период эпидемии коронавируса. Сам министр заявлял об отсутствии в стране медицины как системы – есть лишь "очаги" оказания медпомощи, а единственным нормально развитым направлением является стоматология.
Ранее Минздрав Украины сообщил, что в стране зафиксированы 67 597 случаев инфицирования COVID-19, скончались 1 650 человек, выздоровели 37 394 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
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Коронавирус COVID-19Максим СтепановВерховная Рада УкраиныВОЗУкраинаВ мире
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