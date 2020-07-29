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Глава Минкомсвязи Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота"
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота", говорится в сообщении компании. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:32
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максут шадаев, аэрофлот, новости компаний - экономика, экономика

Глава Минкомсвязи Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота"

10:32 29.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Глава Минкомсвязи Максут Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота", говорится в сообщении компании.
"Избрать одиннадцать членов совета директоров ПАО "Аэрофлот"... Шадаев Максут Игоревич", - говорится в сообщении.
Ещё одним новым членом совета директоров стал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Также в совет заново вошел покинувший его в прошлом году гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" - Роман Пахомов.
Из совета выбыли бывший глава Минтранса РФ Максим Соколов, советник МКПП (Международный Конгресс промышленников и предпринимателей), экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, генеральный директор компании "Арида" Василий Сидоров.
В совет директоров по-прежнему входят министр транспорта РФ Евгений Дитрих, глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, управляющий директор "Ренессанс Брокер" Игорь Каменской, глава ГТЛК Михаил Полубояринов, генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Дмитрий Песков, глава московского дептранса Максим Ликсутов.
Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании. Остальные акции принадлежат институциональным инвесторам, физическим лицам, менеджменту компании.
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Максут ШадаевАэрофлотНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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