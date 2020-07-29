Глава Минкомсвязи Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота"

Ещё одним новым членом совета директоров стал ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов. Также в совет заново вошел покинувший его в прошлом году гендиректор лизинговой "дочки" "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" - Роман Пахомов.