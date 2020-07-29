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В Омске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха
Асфальтовый завод в Омске, принадлежащий предпринимателю, заподозрили в загрязнении воздуха, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в СУ СК по... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:31
новости - экология
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
александр бурков
омск
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - экология, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), александр бурков, омск, происшествия

В Омске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

10:31 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОмск
Омск
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Омск. Архивное фото
ОМСК, 29 июл – РИА Новости. Асфальтовый завод в Омске, принадлежащий предпринимателю, заподозрили в загрязнении воздуха, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в СУ СК по Омской области.
Неделю назад минприроды Омской области сообщало о результатах внеплановой проверки асфальтового завода, который находится под Омском и принадлежит предпринимателю Айку Петросяну. В пробах выбросов от асфальтосмесительной установки обнаружили превышение допустимых норм концентрации бензапирена и оксида углерода. СК начал проверку на заводе.
"По материалам, представленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами в результате деятельности асфальтового завода, расположенного в посёлке Горячий Ключ Омской области", - сообщили в СУ СК по Омской области.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок).
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По версии следствия, при производстве асфальтобетонной смеси на заводе, принадлежащем Айку Петросяну, в прошлом и текущем году допущены грубые нарушения требований природоохранного законодательства, которые стали причиной загрязнения воздуха.
По иску прокурора суд потребовал остановить работу установок на заводе до получения необходимых документов и разрешений, но несмотря на это, на предприятии вновь выявили многократное превышение фактического количества загрязняющих веществ от стационарного источника.
Жители Омска регулярно жалуются в соцсетях на химические запахи, особенно обострилась ситуация в городе две недели назад во время 35-градусной жары. По данным облправительства, омичи обращались с жалобами на выбросы к губернатору Александру Буркову через его аккаунт в Instagram. После жалоб глава региона отреагировал и сообщил о выявлении потенциального источника выбросов - асфальтовом заводе Айка Петросяна. Также на минувшей неделе Росприроднадзор зафиксировал на другом предприятии, "ОмскВодоканале", превышение нормативов выбросов фенола в 45 раз.
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Новости - ЭкологияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Александр БурковОмскПроисшествия
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