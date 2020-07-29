В Омске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха

ОМСК, 29 июл – РИА Новости. Асфальтовый завод в Омске, принадлежащий предпринимателю, заподозрили в загрязнении воздуха, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в среду в СУ СК по Омской области.
Неделю назад минприроды Омской области сообщало о результатах внеплановой проверки асфальтового завода, который находится под Омском и принадлежит предпринимателю Айку Петросяну. В пробах выбросов от асфальтосмесительной установки обнаружили превышение допустимых норм концентрации бензапирена и оксида углерода. СК начал проверку на заводе.
"По материалам, представленным прокуратурой, возбуждено уголовное дело по факту загрязнения атмосферного воздуха вредными выбросами в результате деятельности асфальтового завода, расположенного в посёлке Горячий Ключ Омской области", - сообщили в СУ СК по Омской области.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок).
По версии следствия, при производстве асфальтобетонной смеси на заводе, принадлежащем Айку Петросяну, в прошлом и текущем году допущены грубые нарушения требований природоохранного законодательства, которые стали причиной загрязнения воздуха.
По иску прокурора суд потребовал остановить работу установок на заводе до получения необходимых документов и разрешений, но несмотря на это, на предприятии вновь выявили многократное превышение фактического количества загрязняющих веществ от стационарного источника.
Жители Омска регулярно жалуются в соцсетях на химические запахи, особенно обострилась ситуация в городе две недели назад во время 35-градусной жары. По данным облправительства, омичи обращались с жалобами на выбросы к губернатору Александру Буркову через его аккаунт в Instagram. После жалоб глава региона отреагировал и сообщил о выявлении потенциального источника выбросов - асфальтовом заводе Айка Петросяна. Также на минувшей неделе Росприроднадзор зафиксировал на другом предприятии, "ОмскВодоканале", превышение нормативов выбросов фенола в 45 раз.