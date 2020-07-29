https://ria.ru/20200729/1575086766.html
ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе впервые с 27 июля, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:31
2020-07-29T12:57
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
авдеевка
в мире
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https://ria.ru/20200727/1575001407.html
Александр Невский
Пустая трата сил и времени. Зеленскому и Ко только рейтинги важны. В самой стране беспредел и бардак, но деньги на обстрелы Донецка и Луганска выделяют как по расписанию. То, что ими управляют, язык уже болит говорить. Они понимают только деньги и силу. Значит, либо дать по зубам, либо лишить конкретных марианеток запада конкретных денег.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3046:1713_1400x0_80_0_0_a96d4188d9d63da5bb0fb791ed0121b4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, авдеевка, в мире