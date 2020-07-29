ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия

В понедельник вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, а также на наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима.