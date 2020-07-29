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ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия
Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе впервые с 27 июля, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:57
ситуация в днр и лнр
сцкк
луганская народная республика
донецкая народная республика
авдеевка
в мире
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Пустая трата сил и времени. Зеленскому и Ко только рейтинги важны. В самой стране беспредел и бардак, но деньги на обстрелы Донецка и Луганска выделяют как по расписанию. То, что ими управляют, язык уже болит говорить. Они понимают только деньги и силу. Значит, либо дать по зубам, либо лишить конкретных марианеток запада конкретных денег.
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луганская народная республика
донецкая народная республика
авдеевка
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, авдеевка, в мире

ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия

10:31 29.07.2020 (обновлено: 12:57 29.07.2020)
4548
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл — РИА Новости. Украинские силовики нарушили перемирие в Донбассе впервые с 27 июля, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В 09:40 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Авдеевка — Яковлевка, применяется стрелковое оружие", — уточнил он.

В понедельник вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет на ведение огня, размещение вооружений в населенных пунктах и вблизи них, а также на наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Кроме того, предусматривается дисциплинарная ответственность за нарушение режима.
Между тем командование операцией украинских Объединенных сил заявило о зафиксированных обстрелах со стороны ДНР в первый же час после того, как начали действовать дополнительные меры. В самопровозглашенных республиках обвинения со стороны Киева в нарушении перемирия в Донбассе назвали провокацией.
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27 июля, 17:26
В ДНР оценили перспективы политического урегулирования в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАвдеевкаВ мире
Популярные комментарии
Пустая трата сил и времени. Зеленскому и Ко только рейтинги важны. В самой стране беспредел и бардак, но деньги на обстрелы Донецка и Луганска выделяют как по расписанию. То, что ими управляют, язык уже болит говорить. Они понимают только деньги и силу. Значит, либо дать по зубам, либо лишить конкретных марианеток запада конкретных денег.
29 июля, 10:50
АНАлександр Невский
900001
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