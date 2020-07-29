Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575086729.html
Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"
Действия военно-воздушных сил США в отношении иранского пассажирского самолета являются "авиатерроризмом", заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:30
хасан роухани
ввс сша
совет безопасности оон
f-15se
тегеран (город)
иран
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:0:2446:1376_1400x0_80_0_0_14fdff28020894f6c79a3da17e6ae4b9.jpg
https://ria.ru/20200729/1575086566.html
https://ria.ru/20200728/1575040295.html
тегеран (город)
иран
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:0:2446:1376_1400x0_80_0_0_14fdff28020894f6c79a3da17e6ae4b9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_0:0:2446:1836_1400x0_80_0_0_8c9e96e2d8d1be032dae7d81684f0e4e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155874/83/1558748346_231:0:2279:2048_1400x0_80_0_0_0614b460d8cb740fbf033e188eeb6af6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хасан роухани, ввс сша, совет безопасности оон, f-15se, тегеран (город), иран, сша, в мире

Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"

10:30 29.07.2020
322
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Рухани
Президент Ирана Хасан Рухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Действия военно-воздушных сил США в отношении иранского пассажирского самолета являются "авиатерроризмом", заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.
"Разве можно, чтобы в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте к пассажирскому самолету, где находятся взрослые, дети и женщины, подлетал истребитель, запугивая их. Никаких сомнений – это авиатерроризм", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного по телевидению.
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
Вчера, 10:29
Иран провел запуск баллистических ракет во время учений
Он также призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и СБ ООН противодействовать "авиатерроризму", заявив, что страны Ближнего Востока также не должны молчать.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских ВВС с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана в Бейрут. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте (Ливан), высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Инцидент произошел 23 июля, в результате, по имеющимся данным, несколько пассажиров и членов экипажа получили травмы, поскольку пилот совершил маневр, чтобы, как отмечают в Иране, уйти от столкновения.
США в свою очередь сообщили, что самолет F-15 ВВС США сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.
Мины на борту корабля Iran Ajr
28 июля, 13:16
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
3200021
Обсудить 0
Хасан РоуханиВВС СШАСовет Безопасности ООНF-15SEТегеран (город)ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
Иран провел запуск баллистических ракет во время учений
Омск
В Омске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха
Украинский военный
ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Covindex опустился до 72,3 пункта
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Глава Минкомсвязи Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота"
Валерий Цепкало
Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Арестанток начали возвращать в камеры московского СИЗО №6 после пожара
Сотрудник полиции
Подозреваемый в ограблении банка заявил, что нашел деньги на улице
Сотрудники ОМОНа
В Ингушетии продолжат поиски убивших сотрудника Росгвардии
Здание Министерства иностранных дел России
МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе
Мины на борту корабля Iran Ajr
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Гуманитарный конвой из России
Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Судебные приставы сопроводили Ефремова на заседание по делу о смертельном ДТП
Михаила Ефремова увезли в суд
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Лента новостейМолния