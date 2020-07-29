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Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"
Действия военно-воздушных сил США в отношении иранского пассажирского самолета являются "авиатерроризмом", заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:30
2020-07-29T10:30
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РИА Новости
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хасан роухани, ввс сша, совет безопасности оон, f-15se, тегеран (город), иран, сша, в мире
ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости.
Действия военно-воздушных сил США
в отношении иранского пассажирского самолета являются "авиатерроризмом", заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани
.
"Разве можно, чтобы в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте к пассажирскому самолету, где находятся взрослые, дети и женщины, подлетал истребитель, запугивая их. Никаких сомнений – это авиатерроризм", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного по телевидению.
Он также призвал Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) и СБ ООН
противодействовать "авиатерроризму", заявив, что страны Ближнего Востока также не должны молчать.
Ранее Организация гражданской авиации Ирана сообщила, что Иран официально заявил о протесте Совету ИКАО, потребовав незамедлительного изучения ситуации вокруг сближения американских ВВС с иранским пассажирским самолетом авиакомпании Mahan Air, летевшим из Тегерана
в Бейрут
. Пассажирский самолет приземлился в Бейруте (Ливан
), высадил пассажиров, дозаправился, после чего вернулся в Тегеран.
Инцидент произошел 23 июля, в результате, по имеющимся данным, несколько пассажиров и членов экипажа получили травмы, поскольку пилот совершил маневр, чтобы, как отмечают в Иране, уйти от столкновения.
США в свою очередь сообщили, что самолет F-15 ВВС США
сопроводил иранский лайнер с расстояния один километр с учетом международных норм. Идентифицировав лайнер как пассажирский самолет Mahan Air, американский истребитель отдалился на безопасное расстояние.