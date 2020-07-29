Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"

"Разве можно, чтобы в международном воздушном коридоре на существующем авиамаршруте к пассажирскому самолету, где находятся взрослые, дети и женщины, подлетал истребитель, запугивая их. Никаких сомнений – это авиатерроризм", - сказал Роухани в ходе заседания правительства, показанного по телевидению.