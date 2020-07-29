В АТОР рассказали, станет ли Танзания популярным местом отдыха россиян

При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — на курорты Антальи, Бодрума и Даламана.

"Танзания была прорывом прошлого года — туда впервые поставили чартерные рейсы. В прошлом году из примерно шести тысяч российских граждан, побывавших в Танзании, таковы данные за весь 2019 год, пять тысяч отправились на чартерах. Вряд ли эта страна когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на российском рынке. Гостиничная емкость не позволяет этому направлению войти в число массовых", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".