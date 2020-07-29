https://ria.ru/20200729/1575086627.html
В АТОР рассказали, станет ли Танзания популярным местом отдыха россиян
Танзания, с которой РФ готовится возобновить авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, вряд ли когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:51
2020-07-29T12:51
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коронавирус covid-19
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майя ломидзе
анталья (провинция)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574967844_0:164:3059:1885_1400x0_80_0_0_ebebb005be205b08f502785729da6435.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Танзания, с которой РФ готовится возобновить авиасообщение на фоне пандемии коронавируса, вряд ли когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на российском рынке, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу проинформировала, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
При этом по Турции принято сразу два решения. С 1 августа возобновляется авиационное сообщение в Анкару и Стамбул, а с 10 августа — на курорты Антальи, Бодрума и Даламана.
"Танзания была прорывом прошлого года — туда впервые поставили чартерные рейсы. В прошлом году из примерно шести тысяч российских граждан, побывавших в Танзании, таковы данные за весь 2019 год, пять тысяч отправились на чартерах. Вряд ли эта страна когда-нибудь войдет даже в двадцатку самых популярных направлений на российском рынке. Гостиничная емкость не позволяет этому направлению войти в число массовых", — сказала Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".