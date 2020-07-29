Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

По данным агентства, иранские военные совершили успешный пуск баллистических ракет с спусковых установок, расположенных под землей, в ходе второго дня учений, стартовавшего в среду.

При проведении учений иранские вооруженные силы впервые получали данные с спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.