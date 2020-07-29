Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575086566.html
Иран провел запуск баллистических ракет во время учений
Иранские военные в ходе учений провели пуски баллистических ракет из-под земли, сообщило агентство Tasnim. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:29
хосейн салами
тегеран (город)
иран
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155355/46/1553554606_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_bb24a5d6d44c65e1461925b7455881a7.jpg
https://ria.ru/20200728/1575066559.html
https://ria.ru/20200728/1575040295.html
1
тегеран (город)
иран
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155355/46/1553554606_0:194:3072:1922_1400x0_80_0_0_bb24a5d6d44c65e1461925b7455881a7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155355/46/1553554606_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_ee85081b1407f20dc9e548d381de45e3.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155355/46/1553554606_501:0:2549:2048_1400x0_80_0_0_06a3e11d1f40fe40bf916d19bbff93fb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хосейн салами, тегеран (город), иран, в мире

Иран провел запуск баллистических ракет во время учений

10:29 29.07.2020
971
© AP Photo / Vahid SalemiВыставка вооружения в Тегеране, Иран
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
© AP Photo / Vahid Salemi
Выставка вооружения в Тегеране, Иран . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 29 июл – РИА Новости. Иранские военные в ходе учений провели пуски баллистических ракет из-под земли, сообщило агентство Tasnim.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) приступил к заключительному этапу маневров в районе Персидского залива и западной части Ормузского пролива под кодовым названием "Великий пророк – 14" с участием военно-морских и аэрокосмических сил.
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
28 июля, 18:44
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
По данным агентства, иранские военные совершили успешный пуск баллистических ракет с спусковых установок, расположенных под землей, в ходе второго дня учений, стартовавшего в среду.
При проведении учений иранские вооруженные силы впервые получали данные с спутника "Нур" - первого военного спутника Ирана, который был выведен на орбиту в апреле текущего года.
Кроме того, накануне сообщалось, что Иран также отработал атаку на американский авианосец, задействовав для этого макет корабля. Учения прокомментировал и командующий КСИР Хосейн Салами, заявив, что политика и стратегия Тегерана нацелена на защиту своих жизненно важный интересов и носит оборонительный характер. Однако, добавил он, тактическое измерение в случае посягательства со стороны противника предусматривает и наступательные действия, которые отрабатывались в том числе в ходе маневров.
Мины на борту корабля Iran Ajr
28 июля, 13:16
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
5310034
Обсудить 1
Хосейн СаламиТегеран (город)ИранВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Covindex опустился до 72,3 пункта
Корабли черноморского флота во время учений
Черноморский флот начал военные учения
Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3
Мины на борту корабля Iran Ajr
Иран в ходе учений отработал атаку на американский авианосец
Здание Министерства иностранных дел России
МИД вернул Украине ноту из-за парада в честь Дня ВМФ в Севастополе
Омск
В Омске возбудили уголовное дело из-за загрязнения воздуха
Украинский военный
ДНР обвинила украинских силовиков в нарушении перемирия
Катер Корпуса Стражей Исламской революции
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Пожар в московском СИЗО №6. Кадр видео
Арестанток начали возвращать в камеры московского СИЗО №6 после пожара
Танк Т-90МС
"Это что-то новенькое": в НАТО придумали, как воевать с русскими танками
Валерий Цепкало
Супруга Цепкало рассказала, почему экс-кандидат выехал именно в Россию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Минобороны Турции ответило на обеспокоенность США из-за С-400
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Глава Минкомсвязи Шадаев вошел в совет директоров "Аэрофлота"
Американский истребитель F-35B
В Турции сообщили о производстве компонентов F-35 после отмены программы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Лента новостейМолния