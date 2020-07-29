Суд продлил арест экс-главы ростовского управления ФСИН

Даххаев был задержан в середине ноября 2019 года и помещен под стражу. Как сообщал его адвокат Александр Заманский, Даххаева подозревают в одном эпизоде, связанном с разглашением "определенного документа". При этом разглашение гостайны ему вменяется единоличное, без соучастия. Подробности дела не раскрываются из-за секретности. В настоящее время оно слушается в суде в закрытом режиме.