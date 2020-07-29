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Суд продлил арест экс-главы ростовского управления ФСИН
Ростовский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю ростовского регионального главка ФСИН Муслиму Даххаеву до 27 октября текущего... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:28
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростовский областной суд
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростовский областной суд, ростов-на-дону, происшествия

Суд продлил арест экс-главы ростовского управления ФСИН

10:26 29.07.2020 (обновлено: 10:28 29.07.2020)
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© РИА Новости / NewsTeamМуслим Даххаев
Муслим Даххаев
© РИА Новости / NewsTeam
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июл – РИА Новости, Юлия Насулина. Ростовский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю ростовского регионального главка ФСИН Муслиму Даххаеву до 27 октября текущего года, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена Даххаеву до 27 октября", - сказал он.
Муслим Даххаев
20 ноября 2019, 16:38
Суд оставил под стражей главу ростовского ГУ ФСИН
Даххаев был задержан в середине ноября 2019 года и помещен под стражу. Как сообщал его адвокат Александр Заманский, Даххаева подозревают в одном эпизоде, связанном с разглашением "определенного документа". При этом разглашение гостайны ему вменяется единоличное, без соучастия. Подробности дела не раскрываются из-за секретности. В настоящее время оно слушается в суде в закрытом режиме.
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ростовский областной судРостов-на-ДонуПроисшествия
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