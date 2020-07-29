https://ria.ru/20200729/1575086382.html
Суд продлил арест экс-главы ростовского управления ФСИН
Ростовский областной суд продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю ростовского регионального главка ФСИН Муслиму Даххаеву до 27 октября текущего... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:26
2020-07-29T10:28
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростовский областной суд
ростов-на-дону
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростовский областной суд, ростов-на-дону, происшествия