https://ria.ru/20200729/1575086315.html
Российские медики могут продлить свое пребывание в Киргизии
Российские медики, прибывшие в республику для оказания помощи киргизским коллегам в борьбе с COVID-19, в случае необходимости могут продлить срок своего... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:26
2020-07-29T10:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, воз, бишкек, киргизия, общество
БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости.
Российские медики, прибывшие в республику для оказания помощи киргизским коллегам в борьбе с COVID-19
, в случае необходимости могут продлить срок своего пребывания в стране, заявила в среду на пресс-конференции вице-премьер Киргизии
Аида Исмаилова.
"Предполагается, что российские специалисты проработают у нас месяц. Но в случае необходимости они могут продлить срок своего пребывания в Киргизии", - заявила Исмаилова.
По словам вице-премьера, врачи из РФ оказывают "неоценимую помощь" киргизским специалистам. "После прилета они два дня отработали в Бишкеке
, посетили Нацгоспиталь, поработали в "красной" зоне и в реанимационном отделении. Оценили проблемы, узнали, что можно исправить. Несколько групп уже выехали в регионы. Сейчас они в полную силу вместе с местными медработниками работают в "красной" зоне – Чуйской, Нарынской, Ошской и Джалал-Абадской областях", - заявила Исмаилова.
Вице-премьер добавила, что российские специалисты помогут киргизстанцам в разработке четвертого протокола лечения COVID-19. "Три предыдущих протокола разработаны местными специалистами. Минздрав решил, что четвертая версия будет разрабатываться совместно с российскими коллегами", - подчеркнула она.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34512. Умерли 1347 человек. По оценкам Минздрава страны, эпидемиологическая ситуация в республике остается сложной. В столице и регионах развернуты более десяти временных стационаров, так как больницы не справляются с наплывом больных. Из-за нехватки медперсонала кабмин страны отозвал из отпусков всех медработников и привлек к лечению COVID-19 студентов старших курсов медицинских вузов. Также на помощь киргизским медикам приехали около 70 российских врачей.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.