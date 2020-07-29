https://ria.ru/20200729/1575086177.html
В Ингушетии продолжат поиски убивших сотрудника Росгвардии
Поиски преступников, убивших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, пока не принесли результата, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:22
2020-07-29T10:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
назрановский район
происшествия
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https://radiosputnik.ria.ru/20200729/1575082549.html
назрановский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), назрановский район, происшествия