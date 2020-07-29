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В Ингушетии продолжат поиски убивших сотрудника Росгвардии
Поиски преступников, убивших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, пока не принесли результата, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:22
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
назрановский район
происшествия
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РИА Новости
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), назрановский район, происшествия

В Ингушетии продолжат поиски убивших сотрудника Росгвардии

10:22 29.07.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа
Сотрудники ОМОНа
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники ОМОНа . Архивное фото
НАЛЬЧИК, 29 июл – РИА Новости. Поиски преступников, убивших сотрудника Росгвардии в Ингушетии, пока не принесли результата, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Ранее региональное управление Росгвардии сообщило, что сотрудник вневедомственной охраны найден мертвым в машине. По данным регионального СУСК, вечером во вторник в 300 метрах от федеральной автомобильной дороги "Кавказ" в Назрановском районе неизвестные выстрелили из огнестрельного оружия в 32-летнего правоохранителя, который скончался на месте. Нападавшие похитили у него табельное оружие и скрылись. Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ.
"Оперативно-разыскные мероприятия по поиску участвовавших в нападении на сотрудника Росгвардии проводились всю ночь, они продолжаются и сейчас, но пока не принесли результата", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Назрановский районПроисшествия
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