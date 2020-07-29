"Правда тела". Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?

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Правда тела «Правда тела». Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?

С понедельника бросаешься в ЗОЖ с головой, но уже ближе к выходным (а то и через пару дней) бросаешь, потому что тяжело, скучно, больно или нет времени. Можно ли похудеть без тренировок, если ненавидишь спорт? А заниматься, и не похудеть? Какие тренировки выбрать, чтобы не бросить после первого раза? И как понять, что они проходят эффективно?