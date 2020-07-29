https://ria.ru/20200729/1575085975.html
"Правда тела". Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?
С понедельника бросаешься в ЗОЖ с головой, но уже ближе к выходным (а то и через пару дней) бросаешь, потому что тяжело, скучно, больно или нет времени. Можно ли похудеть без тренировок, если ненавидишь спорт? А заниматься, и не похудеть? Какие тренировки выбрать, чтобы не бросить после первого раза? И как понять, что они проходят эффективно?
2020-07-29T12:00
2020-07-29T12:00
правда тела
подкаст
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«Правда тела». Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?
С понедельника бросаешься в ЗОЖ с головой, но уже ближе к выходным (а то и через пару дней) бросаешь, потому что тяжело, скучно, больно или нет времени. Можно ли похудеть без тренировок, если ненавидишь спорт? А заниматься, и не похудеть? Какие тренировки выбрать, чтобы не бросить после первого раза? И как понять, что они проходят эффективно?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575086501_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_dbe41c768146f925e00d181d50a1eaea.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
"Правда тела". Питание или физические нагрузки: от чего мы худеем?
С понедельника бросаешься в ЗОЖ с головой, но уже ближе к выходным (а то и через пару дней) бросаешь, потому что тяжело, скучно, больно или нет времени. Можно ли похудеть без тренировок, если ненавидишь спорт? А заниматься, и не похудеть? Какие тренировки выбрать, чтобы не бросить после первого раза? И как понять, что они проходят эффективно?
С чего начать заниматься спортом? Вес можно потерять не только жиром, но и мышцами? И что делать, чтобы мышечная масса не ушла на дефиците? Спойлер: тренироваться!
Какую роль в похудении играют физические нагрузки, объясняет основатель и главный редактор проекта "Зожник"
, автор книги "9 шагов здоровой потери веса" Максим Кудеров. На следующей неделе разберёмся, как мотивировать себя на спортивные подвиги, вместе с кандидатом психологических наук Ларисой Овчаренко.
01:50 Есть, что хочется, и тренироваться или сидеть на диете, но на диване: от чего мы худеем?
03:20 Худеть можно не только за счёт жира?
05:15 "Я ненавижу спорт": почему потом все равно втягиваемся?
07:00 Что такое "эффект йо-йо"?
10:00 Тяжело, скучно, нет времени. Как не бросить после второй тренировки?
13:30 Тайм-менеджмент или как найти время (и силы) на тренировку
18:00 Худеть ради нового платья или ради здоровья?
18:55 Я это делаю "чтобы что": как найти свою мотивацию
20:00 Спортзал — синоним страдания? Как распознать недогруз и перегруз (в том числе, нервной системы)
Подкаст "Правда тела" выходит по средам.
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Редактор Ксения Драницина
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