Суд в Сингапуре оштрафовал племянника премьера за неуважение к суду

По данным газеты, племянник премьера Ли Шэну написал в своей публикации в июле 2017 года, что сингапурское правительство "очень спорное и имеет податливую судебную систему".

Суд заключил, что эта публикация племянника премьера представляла риск подрыва общественного доверия к правосудию. При этом аргументы о том, что пост в соцсети является личным, так как к нему имели доступ лишь друзья владельца аккаунта, судья не принял.