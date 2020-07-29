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Суд в Сингапуре оштрафовал племянника премьера за неуважение к суду
Суд в Сингапуре оштрафовал племянника премьер-министра страны Ли Сянь Луна более чем на 10 тысяч долларов за его публикацию в Facebook с критикой в отношении... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:20
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353
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ли сянь лун, сингапур (страна), сша, в мире

Суд в Сингапуре оштрафовал племянника премьера за неуважение к суду

10:20 29.07.2020
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CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the BayСингапур
Сингапур
CC BY 2.0 / LWYang / Garden by the Bay
Сингапур. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Суд в Сингапуре оштрафовал племянника премьер-министра страны Ли Сянь Луна более чем на 10 тысяч долларов за его публикацию в Facebook с критикой в отношении правительства страны и ее судебной системы, пишет газета Straits Times.
По данным газеты, племянник премьера Ли Шэну написал в своей публикации в июле 2017 года, что сингапурское правительство "очень спорное и имеет податливую судебную систему".
Суд заключил, что эта публикация племянника премьера представляла риск подрыва общественного доверия к правосудию. При этом аргументы о том, что пост в соцсети является личным, так как к нему имели доступ лишь друзья владельца аккаунта, судья не принял.
Теперь по решению суда сын младшего брата Ли Сянь Луна должен выплатить штраф в размере 15 тысяч сингапурских долларов (более 10 тысяч долларов США). В обратном случаев он будет помещен в тюрьму на одну неделю.
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