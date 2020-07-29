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Как получить кешбэк за покупку туров по России
Россияне, решившие отдохнуть на родине до конца 2020 года, смогут частично компенсировать стоимость туристических поездок за счет средств резервного фонда... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:59
господдержка
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федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Как получить кешбэк за покупку туров по России

14:59 29.07.2020
1106
Россияне, решившие отдохнуть на родине до конца 2020 года, смогут частично компенсировать стоимость туристических поездок за счет средств резервного фонда. Сумма, которую им вернут в рамках программы господдержки, составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от цены приобретенных путевок. Какие туры будут участвовать в акции, где их найти и как оформить, чтобы гарантировано получить кешбэк, — в инфографике Ria.ru.
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ГосподдержкаКешбэкРоссияТуризмТурыФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)ДеньгиИнфографикаОбществоЭкономика
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