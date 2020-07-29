Россияне, решившие отдохнуть на родине до конца 2020 года, смогут частично компенсировать стоимость туристических поездок за счет средств резервного фонда. Сумма, которую им вернут в рамках программы господдержки, составит от пяти до 15 тысяч рублей в зависимости от цены приобретенных путевок. Какие туры будут участвовать в акции, где их найти и как оформить, чтобы гарантировано получить кешбэк, — в инфографике Ria.ru.
https://ria.ru/20200729/1575085711.html
Как получить кешбэк за покупку туров по России
Россияне, решившие отдохнуть на родине до конца 2020 года, смогут частично компенсировать стоимость туристических поездок за счет средств резервного фонда... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T14:59
2020-07-29T14:59
господдержка
кешбэк
россия
туризм
туры
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
деньги
инфографика
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россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575109585_1:0:1000:562_1400x0_80_0_0_13c54cba49b49d171fc92e9743498bd2.png
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Как получить кешбэк за покупку туров по России
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