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Алтайский край
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Алтайский край внедрил мобильные аппараты ЭКГ для сердечников
Бригады скорой медицинской помощи Алтайского края в рамках нацпроекта "Здравоохранение" оснастили мобильными аппаратами ЭКГ, что ускорило назначение лечения... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T11:43
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gps, здоровье - общество, алтайский край, барнаул, общество

Алтайский край внедрил мобильные аппараты ЭКГ для сердечников

10:17 29.07.2020 (обновлено: 11:43 29.07.2020)
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© РИА НовостиКардиограмма
Кардиограмма
© РИА Новости
Кардиограмма. Архивное фото
БАРНАУЛ, 29 июл – РИА Новости. Бригады скорой медицинской помощи Алтайского края в рамках нацпроекта "Здравоохранение" оснастили мобильными аппаратами ЭКГ, что ускорило назначение лечения пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил РИА Новости директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов.
"В начале 2020 года бригады скорой медицинской помощи оснастили мобильными аппаратами ЭКГ, которые могут отправлять данные в кардиоцентр. Сейчас на автомобилях "скорой" в районах края 230 таких аппаратов. Только за последнюю неделю было выполнено больше 4 тысяч исследований", - рассказал он.
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Расшифровкой кардиограмм занимается врач кардиоцентра при помощи системы-робота. Это позволяет быстро оценить состояние пациента и назначить ему соответствующее лечение, либо принять решение о его госпитализации в профильную больницу, сообщил Азанов.
Кроме того, в этом году врачи региона благодаря тонометрам с SIM-картой и датчиком GPS получили возможность практически в онлайн-режиме наблюдать за здоровьем пациентов с гипертонией. Люди сами измеряют давление, а прибор передает все данные в федеральный Центр кардиологии.
"В программе участвуют 1500 пациентов, страдающих повышенным артериальным давлением. Участники программы заключают договор, получают прибор и два раза в день измеряют артериальное давление. Все данные автоматически поступают в Центр дистанционного мониторинга при федеральном Центре кардиологии и участковому терапевту. Если от пациента не поступила информация, его давление резко выросло или упало, звонит врач, задает вопросы и даже вызывает "скорую", - рассказал Азанов.
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Он также сообщил, что в конце 2019 года в реанимационных палатах медучреждений Алтайского края начали применять систему, которая позволяет выводить изображение со звуком в один из трех консультативных центров Барнаула - на базе перинатального центра "ДАР" (консультируют детей до 20 дней жизни), Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства (дети старше 20 дней жизни) и на базе Краевой клинической больницы (пациенты "ковидных" госпиталей).
Система, подключенная уже к 17 больницам региона, работает так: в реанимации возле кровати больного установлена камера, которая пишет изображение и звук. Изображение в любой момент может просмотреть специалист консультативного центра, скорректировать тактику лечения или перевести пациента из районной больницы в спецклинику.
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