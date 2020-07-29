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В Крыму за сутки выявили 24 новых заболевших COVID-19
В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T19:18
коронавирус в россии
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, сергей аксенов (политик), здоровье - общество

В Крыму за сутки выявили 24 новых заболевших COVID-19

10:17 29.07.2020 (обновлено: 19:18 29.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота скорой помощи "Домашний доктор" в Тамбове
Работа скорой помощи Домашний доктор в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. В Крыму за минувшие сутки зарегистрировано 24 новых случая коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Зарегистрировано 24 случая коронавирусной инфекции, 16 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здоровых лиц", - сообщил Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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По его словам, за истекшие сутки обследованы 2874 человека. Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1163 случая новой коронавирусной инфекции, выздоровевших – 861 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииСергей Аксенов (политик)Здоровье - Общество
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