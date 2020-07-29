Черноморский флот начал военные учения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Черноморский флот России начал военные учения, в которых участвуют более 20 кораблей, сообщает в среду пресс-служба флота.
"В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море", — говорится в сообщении.
В учениях участвуют более 20 кораблей. В их числе фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".
Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.
К маневрам привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.