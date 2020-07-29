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Черноморский флот начал военные учения
Черноморский флот России начал военные учения, в которых участвуют более 20 кораблей, сообщает в среду пресс-служба флота. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T15:21
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россия, черноморский флот вмф россии, норвегия, сша, грузия, в мире

Черноморский флот начал военные учения

10:14 29.07.2020 (обновлено: 15:21 29.07.2020)
12965
CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Корабли черноморского флота во время учений
Корабли черноморского флота во время учений
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Черноморский флот России начал военные учения, в которых участвуют более 20 кораблей, сообщает в среду пресс-служба флота.
Между тем в понедельник на северо-западе Черного моря завершились крупные натовские учения Sea Breeze — 2020. В них участвовали более 20 кораблей, а также самолеты, вертолеты и около двух тысяч военных с Украины, из США, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Испании и Турции.
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"В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки ЧФ вышли в море", — говорится в сообщении.
В учениях участвуют более 20 кораблей. В их числе фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", а также большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Саратов".
Планируются тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей. Также экипажам предстоит отработать защиту корабля при стоянке на незащищенном рейде и ликвидацию условного пожара или пробоины.
К маневрам привлечены самолеты и вертолеты морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота.
Учения Sea Breeze в Черном море
27 июля, 14:43
В Черном море завершились международные учения Sea Breeze — 2020
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РоссияЧерноморский флот ВМФ РоссииНорвегияСШАГрузияВ мире
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