IT-компания из США заявила о связи Китая с атаками на ватиканские системы

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Базирующаяся в США компания Базирующаяся в США компания Recorded Future , которая работает в области кибербезопасности, заявила, что якобы связанная с китайскими властями группировка совершила хакерские атаки на системы Ватикана в преддверии перезаключения предварительного соглашения с Пекином о назначении епископов.

"С начала мая Ватикан , католическая епархия Гонконга и несколько других связанных с Католической церковью организаций подвергались атакам RedDelta, поддерживаемой Китаем группировки, деятельность которой представляет угрозу", - сообщает компания Recorded Future на своем сайте.

Эксперты компании отмечают, что указанное ими вторжение в компьютерные сети Ватикана и других организаций произошло "в преддверии ожидаемого в сентябре 2020 года перезаключения важного предварительного соглашения Китая и Ватикана от 2018 года". Как считает компания, в результате этого соглашения, Коммунистическая партия Китая, предположительно, получила больше "контроля над "подпольным" католическим сообществом в стране, которое, как исторически сложилось, подвергается преследованиям".

Как отмечает компания, предполагаемая атака могла "предоставить RedDelta возможность понять позицию Святого престола в переговорах". Также группировка в результате вторжения в сети, по мнению экспертов, могла получить доступ к "ценному источнику информации, чтобы следить за отношениями епархии и Ватикана и ее позицией в отношении продемократического движения в Гонконге".

В сентябре 2018 года Ватикан и власти КНР заключили предварительное соглашение о назначении епископов на территории Китая. Договоренность, которую назвали исторической, была достигнута в ходе визита в Пекин заместителя Секретаря по отношениям с государствами монсеньора Антуана Камиллери, который провел переговоры с замглавы китайского МИД КНР Ван Чао

В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около 6 миллионов человек, а подпольная, по данным западных СМИ, около 12 миллионов последователей.