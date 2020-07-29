Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575085365.html
IT-компания из США заявила о связи Китая с атаками на ватиканские системы
Базирующаяся в США компания Recorded Future, которая работает в области кибербезопасности, заявила, что якобы связанная с китайскими властями группировка... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:12
китай
ватикан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:225:3077:1955_1400x0_80_0_0_e885c5287358e250d498a9977c5c39c6.jpg
https://ria.ru/20180117/1512748243.html
https://ria.ru/20180711/1524375548.html
китай
ватикан
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_0:225:3077:1955_1400x0_80_0_0_e885c5287358e250d498a9977c5c39c6.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_150:0:2879:2047_1400x0_80_0_0_7fb20d53283ed1bf3b8acefb6c2099b8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154800/69/1548006967_491:0:2538:2047_1400x0_80_0_0_69b3e6f287cb91551ea50a99a1528a78.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
китай, ватикан, сша, в мире

IT-компания из США заявила о связи Китая с атаками на ватиканские системы

10:12 29.07.2020
217
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Базирующаяся в США компания Recorded Future, которая работает в области кибербезопасности, заявила, что якобы связанная с китайскими властями группировка совершила хакерские атаки на системы Ватикана в преддверии перезаключения предварительного соглашения с Пекином о назначении епископов.
"С начала мая Ватикан, католическая епархия Гонконга и несколько других связанных с Католической церковью организаций подвергались атакам RedDelta, поддерживаемой Китаем группировки, деятельность которой представляет угрозу", - сообщает компания Recorded Future на своем сайте.
Кибербезопасность. Архивное фото
17 января 2018, 07:36
Эксперты заявили о связи КНДР с атаками на биржи криптовалют в Южной Корее
Эксперты компании отмечают, что указанное ими вторжение в компьютерные сети Ватикана и других организаций произошло "в преддверии ожидаемого в сентябре 2020 года перезаключения важного предварительного соглашения Китая и Ватикана от 2018 года". Как считает компания, в результате этого соглашения, Коммунистическая партия Китая, предположительно, получила больше "контроля над "подпольным" католическим сообществом в стране, которое, как исторически сложилось, подвергается преследованиям".
Как отмечает компания, предполагаемая атака могла "предоставить RedDelta возможность понять позицию Святого престола в переговорах". Также группировка в результате вторжения в сети, по мнению экспертов, могла получить доступ к "ценному источнику информации, чтобы следить за отношениями епархии и Ватикана и ее позицией в отношении продемократического движения в Гонконге".
В сентябре 2018 года Ватикан и власти КНР заключили предварительное соглашение о назначении епископов на территории Китая. Договоренность, которую назвали исторической, была достигнута в ходе визита в Пекин заместителя Секретаря по отношениям с государствами монсеньора Антуана Камиллери, который провел переговоры с замглавы китайского МИД КНР Ван Чао.
В настоящее время в КНР фактически существуют две католические церкви. Официальная церковь, епископы которой назначены китайскими властями без согласования со Святым престолом, насчитывает около 6 миллионов человек, а подпольная, по данным западных СМИ, около 12 миллионов последователей.
Вопрос о процедуре назначения католических епископов является главным препятствием для нормализации отношений. Пекин настаивает на том, чтобы Ассоциация китайских католиков-патриотов сама назначала китайских епископов, однако Святой престол отдает это право единолично папе Римскому. Сейчас Ватикан не поддерживает дипломатических отношений с Пекином и является единственной в Европе страной, официально признающей государством Тайвань.
Беспилотный летательный аппарат. Архивное фото
11 июля 2018, 14:38
Хакеры продавали в Dark web украденную информацию о дронах ВВС США
2291020
Обсудить 0
КитайВатиканСШАВ мире
Рекомендуем
Полиция
Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Башкирии
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937
Судебные приставы сопроводили Ефремова на заседание по делу о смертельном ДТП
Михаила Ефремова увезли в суд
Корабли черноморского флота во время учений
Черноморский флот начал военные учения
Изображения головного мозга при болезни Альцгеймера, полученные с помощью изотопа технеция
Российские химики нашли способ получения металлического технеция
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана поручил продлить карантинные ограничения
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
S7 начала продажу билетов в Турцию
Сингапур
Суд в Сингапуре оштрафовал племянника премьера за неуважение к суду
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Covindex опустился до 72,3 пункта
Работа в лаборатории
На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
Украинский военный
В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Муслим Даххаев
Суд продлил арест экс-главы ростовского управления ФСИН
Президент Ирана Хасан Рухани
Роухани назвал перехват ВВС США иранского самолета "авиатерроризмом"
Вьетнам
Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Лента новостейМолния