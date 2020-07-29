Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

УФА, 29 июл – РИА Новости. Башкирские полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автобуса и фуры, где погибли двое и пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"Следственным подразделением отдела МВД России по Салаватскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводятся первоначальные следственные действия. По результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП водители транспортных средств были трезвыми. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств аварии", - сообщает башкирская полиция.