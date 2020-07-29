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Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Башкирии
Башкирские полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автобуса и фуры, где погибли двое и пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:12
уфа
салаватский район
происшествия
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уфа
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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уфа, салаватский район, происшествия

Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Башкирии

10:12 29.07.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
УФА, 29 июл – РИА Новости. Башкирские полицейские возбудили уголовное дело по факту аварии с участием автобуса и фуры, где погибли двое и пострадали шесть человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
ДТП с участием микроавтобуса, который перевозил 17 пассажиров из Янган-Тау в Уфу, и фуры произошло во вторник вечером в Салаватском районе Башкирии. В результате аварии погибли два человека, шесть пострадали. Прокуратура республики сообщала, что причиной аварии стало смещение прицепа грузовика на встречную полосу.
"Следственным подразделением отдела МВД России по Салаватскому району возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Проводятся первоначальные следственные действия. По результатам медицинского освидетельствования в момент ДТП водители транспортных средств были трезвыми. В ходе расследования будут проведены необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств аварии", - сообщает башкирская полиция.
Прокуратура
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УфаСалаватский районПроисшествия
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