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Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 308 и достигло 37 937, еще четыре человека скончались,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:11
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коронавирус covid-19, армения, в мире

Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937

10:11 29.07.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 308 и достигло 37 937, еще четыре человека скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 37 629 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 719 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 37 937 случаев коронавируса. Вылечились 27 824 пациента. Скончались 723 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9165 пациентов, проведены 160 380 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АрменияВ мире
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