Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937

ЕРЕВАН, 29 июл - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 308 и достигло 37 937, еще четыре человека скончались, сообщается в среду на сайте национального центра по контролю и профилактике заболеваний.
Во вторник власти республики сообщали о 37 629 подтвержденных случаях коронавирусной инфекции и 719 летальных исходах. В рамках борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 12 августа.
"В Армении подтверждены 37 937 случаев коронавируса. Вылечились 27 824 пациента. Скончались 723 человека", - уточнили в центре. Отмечается, что на лечении находятся 9165 пациентов, проведены 160 380 тестов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.