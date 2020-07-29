https://ria.ru/20200729/1575085038.html
"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3
"Норникель" планирует демонтировать аварийный резервуар на ТЭЦ в Норильске до 25 августа, эксплуатация остальных резервуаров безопасна, заявил журналистам... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:32
2020-07-29T10:32
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
норильск
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норильск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), норильск
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
"Норникель
" планирует демонтировать аварийный резервуар на ТЭЦ в Норильске
до 25 августа, эксплуатация остальных резервуаров безопасна, заявил журналистам первый вице-президент компании, операционный директор Сергей Дяченко.
"Мы приступили к демонтажу аварийного резервуара, после того как Следственным комитетом были отобраны все образцы металла. Будет выполнен демонтаж, мы собираемся это закончить до 25 августа. После этого опять-таки с привлечением специализированных организаций изучим фундамент и поймем реальные причины, которые легли в основу этой аварии", - сказал Дяченко.
По его словам, к настоящему времени выполнена полная проверка всех резервуаров. "У нас на сегодняшний момент ни одного резервуара, который бы эксплуатировался с просроченной экспертизой промышленной безопасности. Мы выполнили полностью все дополнительные внеплановые нивелировки оснований этих резервуаров. Выполнили все нивелировки защитных обвалований вокруг резервуаров", - отметил он, добавив, что также были пробурены специальные скважины для изучения грунта под резервуарами и контроля за его температурой.
"По мере того, как мы бурим, мы оставляем там станции, которые будут дальше в регулярном режиме давать информацию по изменению температуры грунтов. Чего-либо опасного мы не выявили. Поэтому мы считаем, что тот набор мероприятий , который мы выработали в результате обследований, будет достаточным для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию на будущий период", - сказал Дяченко.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор
оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.