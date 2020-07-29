"Норникель" демонтирует аварийный бак ТЭЦ-3

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. " Норникель " планирует демонтировать аварийный резервуар на ТЭЦ в Норильске до 25 августа, эксплуатация остальных резервуаров безопасна, заявил журналистам первый вице-президент компании, операционный директор Сергей Дяченко.

"Мы приступили к демонтажу аварийного резервуара, после того как Следственным комитетом были отобраны все образцы металла. Будет выполнен демонтаж, мы собираемся это закончить до 25 августа. После этого опять-таки с привлечением специализированных организаций изучим фундамент и поймем реальные причины, которые легли в основу этой аварии", - сказал Дяченко.

По его словам, к настоящему времени выполнена полная проверка всех резервуаров. "У нас на сегодняшний момент ни одного резервуара, который бы эксплуатировался с просроченной экспертизой промышленной безопасности. Мы выполнили полностью все дополнительные внеплановые нивелировки оснований этих резервуаров. Выполнили все нивелировки защитных обвалований вокруг резервуаров", - отметил он, добавив, что также были пробурены специальные скважины для изучения грунта под резервуарами и контроля за его температурой.

"По мере того, как мы бурим, мы оставляем там станции, которые будут дальше в регулярном режиме давать информацию по изменению температуры грунтов. Чего-либо опасного мы не выявили. Поэтому мы считаем, что тот набор мероприятий , который мы выработали в результате обследований, будет достаточным для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию на будущий период", - сказал Дяченко.