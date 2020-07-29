"Норникель" сократит использование нефтяного топлива в Норильском районе

По его словам, одним из направлений работы является более полное использование газа. В частности, как отметил Дяченко, строительство завода по производству компримированного газа позволит постепенно перевести на этот вид топлива всю малотоннажную технику компании. А строительство завода по производству сжиженного природного газа обеспечит снижение потребления дизельного топлива большегрузными самосвалами, добавил он.

"Это уменьшит наш завоз дизельного топлива как раз в Норильский промышленный район. Что касается подземных горных работ, тоже потребителей дизельного топлива, мы очень активно смотрим на электрификацию всех наших подземных работ. Это достаточно устойчивая тенденция сейчас в мире. Есть в мире предприятия, которые перешли уже на аккумуляторные машины. Поэтому мы считаем, что для нас это будет перспектива, в ближайшие три-пять лет мы должны будем посмотреть на переоснащение своих рудников на такое оборудование", - сказал Дяченко.