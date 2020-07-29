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"Норникель" сократит использование нефтяного топлива в Норильском районе
"Норникель" намерен максимально сократить использование нефтяного топлива в Норильском районе, заявил журналистам первый вице-президент компании, операционный... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:07
разлив дизельного топлива в норильске
игорь дяченко
арктика
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разлив дизельного топлива в норильске, игорь дяченко, арктика, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), министерство энергетики рф (минэнерго россии), норильск, новости компаний - экономика, экономика

"Норникель" сократит использование нефтяного топлива в Норильском районе

10:06 29.07.2020 (обновлено: 10:07 29.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. "Норникель" намерен максимально сократить использование нефтяного топлива в Норильском районе, заявил журналистам первый вице-президент компании, операционный директор Сергей Дяченко.
"Мы достаточно интенсивно работаем в этом направлении. Вы знаете, что все наши станции, они газовые станции. И только по нормативным документам мы обязаны иметь такой аварийный запас второго топлива. Поэтому это топливо присутствует", - ответил Дяченко на вопрос о возможности отказа от использования нефтяного топлива в Арктике.
По его словам, одним из направлений работы является более полное использование газа. В частности, как отметил Дяченко, строительство завода по производству компримированного газа позволит постепенно перевести на этот вид топлива всю малотоннажную технику компании. А строительство завода по производству сжиженного природного газа обеспечит снижение потребления дизельного топлива большегрузными самосвалами, добавил он.
"Это уменьшит наш завоз дизельного топлива как раз в Норильский промышленный район. Что касается подземных горных работ, тоже потребителей дизельного топлива, мы очень активно смотрим на электрификацию всех наших подземных работ. Это достаточно устойчивая тенденция сейчас в мире. Есть в мире предприятия, которые перешли уже на аккумуляторные машины. Поэтому мы считаем, что для нас это будет перспектива, в ближайшие три-пять лет мы должны будем посмотреть на переоснащение своих рудников на такое оборудование", - сказал Дяченко.
"И есть варианты, о которых пока еще рано говорить, каким образом уйти на наших станциях генерирующих полностью от дизельного топлива. Но этот вопрос будет отрабатываться и с органами Ростехнадзора, с Минэнерго. Альтернатива у нас есть, хотелось, чтоб была поддержка", - добавил первый замглавы "Норникеля".
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Росприроднадзор оценил ущерб экологии, нанесенный аварией, почти в 148 миллиардов рублей.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеИгорь ДяченкоАрктикаФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)НорильскНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
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