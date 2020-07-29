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Смоленская область
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Островский: необходимо популяризировать нацпарк "Смоленское поозерье"
Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать работу по восстановлению пострадавшей от пандемии коронавируса туристической сферы... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:05
смоленская область
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РИА Новости
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353
60
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353
60
алексей островский

Островский: необходимо популяризировать нацпарк "Смоленское поозерье"

10:05 29.07.2020
3993
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГорода России. Смоленск
Города России. Смоленск
© РИА Новости / Илья Питалев
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СМОЛЕНСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поручил активизировать работу по восстановлению пострадавшей от пандемии коронавируса туристической сферы региона.
По сообщению пресс-службы областной администрации, глава региона, в частности, считает необходимым развивать туристскую инфраструктуру Национального парка "Смоленское Поозерье" и привлечь к этому бизнес.
"Национальный парк "Смоленское Поозерье" обладает колоссальным туристским потенциалом. Это уникальный заповедник, который необходимо популяризировать не только в рамках внутреннего туризма, но и в целях привлечения туристов из других регионов и стран. В связи с этим всецело поддерживаю инициативы, касающиеся совершенствования инфраструктуры Национального парка", - сказал губернатор на рабочем совещании, посвященном вопросам популяризации внутреннего и въездного туризма на территории области.
В пресс-службе отметили, что сейчас прорабатывается возможность создания на территории "Смоленского Поозерья" глэмпинга – кемпингового городка повышенной комфортности. В настоящее время Национальный парк принимает участие во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России с проектом "Смоленское Поозерье. Истоки России". Формирование подобного кластера позволит привлечь внимание туристов и потенциальных инвесторов, а победа в конкурсном отборе – получить финансирование
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Губернатор также поддержал вопрос о создании на территории области автокемпингов – оборудованных летних лагерей для туристов, путешествующих на автомобиле, с местами для стоянки и установки палаток, различными инфраструктурными объектами.
"Считаю целесообразным развивать данное направление, которое пользуется все большей популярностью. Особую актуальность эта работа приобретает в связи с тем, что в июне нынешнего года было подписано соглашение между правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании виз. Рассчитываю, что после полной отмены всех действующих ограничительный мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, это будет способствовать значительному увеличению туристического потока через нашу область, в том числе, возрастет и количество граждан, путешествующих на так называемых "домах на колесах".- отметил Островский.
По его мнению, необходимо рассмотреть вариант обустройства автокемпингов вблизи федеральной трассы М1 "Беларусь".
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Смоленская областьАлексей Островский
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