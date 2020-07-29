Covindex опустился до 72,3 пункта

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 20 по 26 июля продолжил снижение и опустился на 0,9 пункта - до 72,3 пункта.

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

Средний чек по большинству товаров в наборе сохранился на уровне предыдущей недели: 526 рублей - по антисептикам, 96 рублей - по перчаткам, 78 рублей - по гречке, 68 рублей - по кусковому мылу и 55 рублей - по туалетной бумаге. По медицинским маскам он снизился на 10% (до 95 рублей), а по лимонам повысился на 4% (до 54 рублей).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей опустился на 0,9 пункта и составил 72,3 пункта.

В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски. "Средний чек такого набора за неделю 20-26 июля составил 972 рублей, в то время как неделей ранее был на 1% выше - 980 рублей", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".