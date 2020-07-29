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Covindex опустился до 72,3 пункта
Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 20 по 26 июля продолжил РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:28
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, экономика

Covindex опустился до 72,3 пункта

10:28 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПокупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, на неделе с 20 по 26 июля продолжил снижение и опустился на 0,9 пункта - до 72,3 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их "символами" пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
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По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
Средний чек по большинству товаров в наборе сохранился на уровне предыдущей недели: 526 рублей - по антисептикам, 96 рублей - по перчаткам, 78 рублей - по гречке, 68 рублей - по кусковому мылу и 55 рублей - по туалетной бумаге. По медицинским маскам он снизился на 10% (до 95 рублей), а по лимонам повысился на 4% (до 54 рублей).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей опустился на 0,9 пункта и составил 72,3 пункта.
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В этом индексе вес всех товаров равный, если же рассмотреть средний чек набора из них, то его динамика сильнее зависит от дорогих товаров, в данном случае тон задали маски. "Средний чек такого набора за неделю 20-26 июля составил 972 рублей, в то время как неделей ранее был на 1% выше - 980 рублей", - подсчитали аналитики "Платформы ОФД".
Они отметили, что снижение объемов продаж этих товаров за неделю составило в среднем 4%, свидетельствуя о том, что запасы пополнили на предыдущих неделях. Сильнее всего в денежном выражении упали продажи лимонов - на 7%, далее следуют медицинские маски (на 6%), антисептики (на 4%), гречка, перчатки и кусковое мыло (на 2%), туалетная бумага (на 1%).
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Коронавирус в РоссииЭкономика
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