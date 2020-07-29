S7 начала продажу билетов в Турцию

Во "Внуково" анонсировали возобновление полетов в Турцию и Британию

Во "Внуково" анонсировали возобновление полетов в Турцию и Британию

"S7 Airlines уделяет большое внимание дополнительным мерам защиты в полете. При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками", - отмечает компания.