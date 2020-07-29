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S7 начала продажу билетов в Турцию
Российская авиакомпания S7 Airlines с 10 августа возобновляет полеты в Турцию, начала продажу билетов, сообщает компания. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:05
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, анталья (провинция), татьяна голикова, s7 airlines, великобритания, москва, турция, экономика

S7 начала продажу билетов в Турцию

10:02 29.07.2020 (обновлено: 10:05 29.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7 на перроне аэропорта Толмачево в Новосибирске. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Российская авиакомпания S7 Airlines с 10 августа возобновляет полеты в Турцию, начала продажу билетов, сообщает компания.
"С 10 августа S7 Airlines возобновляет полеты в Турцию. Авиакомпания открыла продажу авиабилетов на регулярные рейсы авиакомпании из Москвы в Анталью и Даламан", - говорится в сообщении.
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Рейсы в Анталью будут выполняться два раза в день, вылет из аэропорта "Домодедово" в 06.05 и 13.55 по московскому времени. Полеты по направлению Москва – Даламан будут осуществляться от трех до семи раз в неделю. Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
"S7 Airlines уделяет большое внимание дополнительным мерам защиты в полете. При уборке на всех рейсах S7 Airlines в обязательном порядке применяются моющие дезинфицирующие средства, организовано обязательное проветривание салона в период обслуживания между рейсами, состав аптечек дополнен масками", - отмечает компания.
Для соблюдения безопасной дистанции, по возможности, система регистрации назначает пассажирам места через ряд и через место друг от друга. Перед вылетом пассажиры обеспечиваются антибактериальными салфетками.
В пятницу, 24 июля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.
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ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19Анталья (провинция)Татьяна ГоликоваS7 AirlinesВеликобританияМоскваТурцияЭкономика
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