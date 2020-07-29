В Воронежской области умер пациент с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Один пациент с подтвержденной Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер за сутки в Воронежской области , общее число летальных случаев выросло до 90, сообщила администрация региона.

С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на вторник, в регионе было 10 890 случаев COVID-19. Выздоровели 10 469 пациентов, умерли 89.

"Воронежская область, 09.38 (мск), среда, 29 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 976. Выздоровели: 10 635. Умерли: 90", - говорится в сообщении.

Таким образом, за сутки выявлены 86 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 166 человек. Один пациент умер.

По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.

Население Воронежской области составляет 2,3 миллиона человек.