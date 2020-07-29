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В Воронежской области умер пациент с коронавирусом
Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер за сутки в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до 90, сообщила администрация... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:55
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
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В Воронежской области умер пациент с коронавирусом

09:55 29.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией умер за сутки в Воронежской области, общее число летальных случаев выросло до 90, сообщила администрация региона.
С 21 июля в области ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего, по данным на вторник, в регионе было 10 890 случаев COVID-19. Выздоровели 10 469 пациентов, умерли 89.
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"Воронежская область, 09.38 (мск), среда, 29 июля. Информация оперативного штаба по коронавирусу. Человек с подтверждённым диагнозом: 10 976. Выздоровели: 10 635. Умерли: 90", - говорится в сообщении.
Таким образом, за сутки выявлены 86 новых случаев COVID-19. Выздоровели за сутки 166 человек. Один пациент умер.
По количеству случаев Воронежская область занимает третье место в ЦФО. В регионе с начала июня наблюдался суточный рост числа случаев COVID-19. С 1 по 7 июня в области шесть раз суточное число зафиксированных случаев коронавируса превышало 100. С 8 по 17 июня в Воронежской области ежедневно регистрировалось более 200 случаев COVID-19. С 22 июня этот показатель начал уменьшаться.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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