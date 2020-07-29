https://ria.ru/20200729/1575084381.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом
Более тысячи пациентов, в том числе 456 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:54
2020-07-29T09:54
распространение нового коронавируса
валерий вечорко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_fd4323aaf39c68755ee0755ab3a7752e.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_0:154:3095:1895_1400x0_80_0_0_fd4323aaf39c68755ee0755ab3a7752e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_183:0:2914:2048_1400x0_80_0_0_7e73c25da67971c7637751cd3477fa58.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571785647_524:0:2572:2048_1400x0_80_0_0_f681e131e134a26bb77d2bdf0dc96012.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва