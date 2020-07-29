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Распространение нового коронавируса
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В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом
Более тысячи пациентов, в том числе 456 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:54
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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валерий вечорко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом

09:54 29.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более тысячи пациентов, в том числе 456 с подтверждённым коронавирусом, проходят лечение в Филатовской больнице в Москве, сообщил главврач учреждения Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1031. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1003. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 456. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 10. В ОРИТ: 141. На ИВЛ: 44", - написал он в Facebook.
Вечорко добавил, что за сутки выписано 104 пациента, 123 человека поступило.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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