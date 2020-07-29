https://ria.ru/20200729/1575084332.html
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с ДТП на юго-востоке столицы, в результате которого погиб один и пострадали семь человек, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:52
2020-07-29T12:17
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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москва, происшествия
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
Прокуратура Москвы
начала проверку в связи с ДТП на юго-востоке столицы, в результате которого погиб один и пострадали семь человек, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения "Газели" и автобуса на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта пострадали семь человек, скончалась пассажирка автобуса. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал на красный сигнал светофора, отмечал дептранс.
"Прокуратура Москвы организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшим 29 июля с участием рейсового автобуса "ЛИАЗ" и автомобиля "Газель". Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Юго-Восточного административного округа Роман Никифоров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет изучаться соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.