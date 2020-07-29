Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы

Ранее сообщалось, что в результате столкновения "Газели" и автобуса на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта пострадали семь человек, скончалась пассажирка автобуса. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал на красный сигнал светофора, отмечал дептранс.