https://ria.ru/20200729/1575084278.html
В Москве поступили в продажу карты "Тройка" с советскими танками
Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, сообщает пресс-служба столичной подземки в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:51
2020-07-29T10:02
московский метрополитен
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
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московский метрополитен, технологии, общество
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
"Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро. Ранее карты можно было приобрести лишь в интернет-магазине метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru
. На данный момент для покупателей доступно 10 вариантов карты "Тройка" с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них. Тираж каждой карты составил 10 тысяч экземпляров. Изображенные на "Тройках" модели можно также увидеть в игре World of Tanks", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на станциях метро, информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метрополитена разместили 300 плакатов, посвящённых тематическим "Тройкам".
"В сувенирных магазинах Московского метрополитена
можно приобрести карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другую сувенирную продукцию. Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно", - говорится в сообщении.
Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В мае 2020 года Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров.