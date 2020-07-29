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В Москве поступили в продажу карты "Тройка" с советскими танками
Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, сообщает пресс-служба столичной подземки в... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:02
московский метрополитен
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353
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московский метрополитен, технологии, общество

В Москве поступили в продажу карты "Тройка" с советскими танками

09:51 29.07.2020 (обновлено: 10:02 29.07.2020)
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© ГУП «Московский метрополитен»Карта "Тройка" с изображением советского танка ИС-3
Карта Тройка с изображением советского танка ИС-3
© ГУП «Московский метрополитен»
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.
"Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро. Ранее карты можно было приобрести лишь в интернет-магазине метрополитена по адресу shop.mosmetro.ru. На данный момент для покупателей доступно 10 вариантов карты "Тройка" с изображениями советских танков и краткой исторической справкой о каждом из них. Тираж каждой карты составил 10 тысяч экземпляров. Изображенные на "Тройках" модели можно также увидеть в игре World of Tanks", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на станциях метро, информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метрополитена разместили 300 плакатов, посвящённых тематическим "Тройкам".
"В сувенирных магазинах Московского метрополитена можно приобрести карты, брелоки и кольца "Тройка", а также толстовки, футболки, магниты, статуэтки, жетоны, значки, брелки, кружки, игрушки, канцелярские принадлежности и другую сувенирную продукцию. Большинство представленных позиций имеют прикладное значение: их можно не просто поставить на полку, а использовать ежедневно", - говорится в сообщении.
Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В мае 2020 года Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров.
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