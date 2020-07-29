В Москве поступили в продажу карты "Тройка" с советскими танками

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Карты "Тройка" с изображением советских танков появились на стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метро, сообщает пресс-служба столичной подземки в среду.

Отмечается, что на станциях метро, информационных стойках "Живое общение" и в сувенирных магазинах метрополитена разместили 300 плакатов, посвящённых тематическим "Тройкам".

Сувенирные витрины впервые появились на стойках "Живое общение" Московского метрополитена в декабре 2016 года, а в 2017 году флагманские магазины сувенирной продукции метрополитена открылись на станциях "Маяковская" и "Трубная". В мае 2020 года Московский метрополитен открыл интернет-магазин сувениров.