Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200729/1575084241.html
В Тамбовской области выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Пять тысяч из 5913 жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью выздоровели, сообщила администрация региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
тамбовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1400x0_80_0_0_0191f5ce4844bbc75701f56dae3722d9.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_19999236507e68d9566599261ffcf0f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_220:0:2268:2048_1400x0_80_0_0_9fea7ae1b502e1339ec5c75b0daf5d60.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество

В Тамбовской области выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

09:51 29.07.2020
1243
© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Пять тысяч из 5913 жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью выздоровели, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5913, из них 2071 без клинических проявлений. 5000 выздоровели: 2271 выписаны из стационара, 2729 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 35", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев COVID-19. Из заболевших - 14 мужчин, 20 женщин, один ребёнок - девочка 8 лет. Возраст взрослых пациентов - от 37 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет.
На госпитализации в настоящий момент находятся 276 человек, из них диагноз "пневмония" у 236 человек.
На карантине на дому наблюдается 1652 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 602.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТамбовская областьОбщество
Рекомендуем
Кадры столкновения автомобиля Газель с пассажирским автобусом
В Москве восстановили движение после ДТП с автобусом и "Газелью"
Мойка стеклянного фасада офиса Сбербанка на Кутузовском проспекте в Москве
Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group
Карта Тройка с изображением советского танка ИС-3
В Москве поступили в продажу карты "Тройка" с советскими танками
ДТП автобуса и Газели на юго-востоке Москвы
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом на юго-востоке Москвы
Украинский военный
В ДНР вторые сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 450 человек с коронавирусом
Работа в лаборатории
На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
Машина скорой помощи
В Воронежской области умер пациент с коронавирусом
Врач скорой медицинской помощи
В Тамбовской области выявили 36 новых случаев коронавируса
Логотип АО Открытие Холдинг
Банк "Открытие" готовит пилот по удаленной идентификации клиентов онлайн
Полиция
Полиция возбудила дело после смертельного ДТП с автобусом в Башкирии
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников раскрыл секрет правильного похудения
Врач скорой помощи
В Тамбовской области выявили 37 новых случаев коронавируса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана поручил продлить карантинные ограничения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 37 937
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Ученые из России и США подпишут соглашение об исследованиях по COVID-19
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Лента новостейМолния