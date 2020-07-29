https://ria.ru/20200729/1575084241.html
В Тамбовской области выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки
Пять тысяч из 5913 жителей Тамбовской области, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция, полностью выздоровели, сообщила администрация региона. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:51
2020-07-29T09:51
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
тамбовская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, тамбовская область, общество
ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости.
Пять тысяч из 5913 жителей Тамбовской области
, у которых подтвердилась коронавирусная инфекция
, полностью выздоровели, сообщила администрация региона.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5913, из них 2071 без клинических проявлений. 5000 выздоровели: 2271 выписаны из стационара, 2729 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 35", - говорится в сообщении.
За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев COVID-19. Из заболевших - 14 мужчин, 20 женщин, один ребёнок - девочка 8 лет. Возраст взрослых пациентов - от 37 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет.
На госпитализации в настоящий момент находятся 276 человек, из них диагноз "пневмония" у 236 человек.
На карантине на дому наблюдается 1652 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 602.
Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.