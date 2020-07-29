В Тамбовской области выявили 35 новых случаев коронавируса за сутки

ВОРОНЕЖ, 29 июл - РИА Новости. Пять тысяч из 5913 жителей Пять тысяч из 5913 жителей Тамбовской области , у которых подтвердилась коронавирусная инфекция , полностью выздоровели, сообщила администрация региона.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5913, из них 2071 без клинических проявлений. 5000 выздоровели: 2271 выписаны из стационара, 2729 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерло 35", - говорится в сообщении.

За последние сутки в регионе зарегистрированы 35 новых случаев COVID-19. Из заболевших - 14 мужчин, 20 женщин, один ребёнок - девочка 8 лет. Возраст взрослых пациентов - от 37 до 83 лет. Прибывших из других регионов нет.

На госпитализации в настоящий момент находятся 276 человек, из них диагноз "пневмония" у 236 человек.

На карантине на дому наблюдается 1652 пациента, из них подтверждённых случаев коронавируса - 602.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.