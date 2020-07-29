В Москве восстановили движение после ДТП с автобусом и "Газелью"

Ранее сообщалось, что в результате столкновения "Газели" и автобуса на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта пострадали семь человек, скончалась пассажирка автобуса. По Рязанскому проспекту в центр можно было проехать только по одной полосе из трех, затор образовался на Ташкентской улице.