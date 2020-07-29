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В Москве восстановили движение после ДТП с автобусом и "Газелью"
Движение по Рязанскому проспекту в Москве, где столкнулись автобус и "Газель", восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:51
департамент транспорта г. москвы
москва
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РИА Новости
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Кадры столкновения автомобиля "Газель" с пассажирским автобусом
На пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса № 209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
2020-07-29T09:51
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департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия

В Москве восстановили движение после ДТП с автобусом и "Газелью"

09:51 29.07.2020
219
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Движение по Рязанскому проспекту в Москве, где столкнулись автобус и "Газель", восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения "Газели" и автобуса на пересечении Ташкентской улицы и Рязанского проспекта пострадали семь человек, скончалась пассажирка автобуса. По Рязанскому проспекту в центр можно было проехать только по одной полосе из трех, затор образовался на Ташкентской улице.
Дептранс сообщает, что автобус эвакуировали с проезжей части. "Движение по основному ходу и дублеру восстановлено", - добавил он.
По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель "Газели" двигался с превышением скорости и проехал на красный сигнал светофора.
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Департамент транспорта г. МосквыМоскваПроисшествия
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