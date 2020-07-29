https://ria.ru/20200729/1575084214.html
В Москве восстановили движение после ДТП с автобусом и "Газелью"
Движение по Рязанскому проспекту в Москве, где столкнулись автобус и "Газель", восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:51
2020-07-29T09:51
департамент транспорта г. москвы
москва
происшествия
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москва
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры столкновения автомобиля "Газель" с пассажирским автобусом
На пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы произошло ДТП с участием автобуса № 209 и автомобиля "Газель". По предварительным данным, водитель "Газели" двигался с превышением скорости и, проехав на красный сигнал светофора, допустил столкновение с автобусом, пересекавшим перекресток. Также имеются подозрения на то, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.
2020-07-29T09:51
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
департамент транспорта г. москвы, москва, происшествия