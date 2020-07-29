https://ria.ru/20200729/1575083874.html
На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга на севере страны, для борьбы с его... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:48
2020-07-29T10:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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