На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп

Сообщается, что очаг птичьего гриппа был обнаружен на ферме в районе Сан-Луис. По данным телеканала, в 2017 году власти также сообщали об очаге птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, тогда случаи его переноса на человека зарегистрированы не были.