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На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп
Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга на севере страны, для борьбы с его... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:07
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353
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туризм, новости - туризм, филиппины, в мире

На севере Филиппин обнаружили высокопатогенный птичий грипп

09:48 29.07.2020 (обновлено: 10:07 29.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовРабота в лаборатории
Работа в лаборатории
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Департамент сельского хозяйства Филиппин сообщил об обнаружении высокопатогенного птичьего гриппа H5N6 в провинции Пампанга на севере страны, для борьбы с его распространением власти уничтожили почти 39 тысяч кур, сообщает телеканал CNN Philippines.
Сообщается, что очаг птичьего гриппа был обнаружен на ферме в районе Сан-Луис. По данным телеканала, в 2017 году власти также сообщали об очаге птичьего гриппа в провинциях Пампанга и Нуэва-Эсиха, тогда случаи его переноса на человека зарегистрированы не были.
По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.
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