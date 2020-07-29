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Мясников раскрыл секрет правильного похудения
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:24
александр мясников (врач)
здоровье - общество
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
александр мясников (врач), здоровье - общество, общество

Мясников раскрыл секрет правильного похудения

09:46 29.07.2020 (обновлено: 12:24 29.07.2020)
20285
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья.
По его словам, в первые три месяца похудения нужно снизить вес всего на пять процентов. Когда полученный результат стабилизируется, можно сбросить еще пять килограммов.

"При снижении веса всего на пять процентов от исходного у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" — на 17 процентов и на 50 процентов — жир в печени", — сказал ведущий в эфире телеканала "Россия 1".

Мясников также посоветовал забыть об изнуряющих диетах, поскольку при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. Поэтому при возврате к прежнему режиму питания человек неизбежно наберет сброшенные килограммы.

"Должна быть обычная здоровая пища, снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы", — заключил врач.

Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
26 июля, 17:13
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
1891242433
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Александр Мясников (врач)Здоровье - ОбществоОбщество
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