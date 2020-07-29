Мясников раскрыл секрет правильного похудения

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья.
По его словам, в первые три месяца похудения нужно снизить вес всего на пять процентов. Когда полученный результат стабилизируется, можно сбросить еще пять килограммов.
"При снижении веса всего на пять процентов от исходного у вас на девять процентов уменьшается общее количество жира, "жировой фартук" — на 17 процентов и на 50 процентов — жир в печени", — сказал ведущий в эфире телеканала "Россия 1".
Мясников также посоветовал забыть об изнуряющих диетах, поскольку при резком ограничении калорий организм снижает энергозатраты. Поэтому при возврате к прежнему режиму питания человек неизбежно наберет сброшенные килограммы.
"Должна быть обычная здоровая пища, снижение веса должно быть постепенным, без взбаламучивания гормональной системы", — заключил врач.