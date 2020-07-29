Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внедрение алкозамков для автомобилей приведет к созданию рынка по их снятию, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.

"Эффект может оказаться положительным. Сама идея не нова. Многие автопроизводители уже активно внедряют такие технологии, в частности алкозамки планировала ставить Вольво. Тем не менее, по третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие. Появление такой системы неизбежно приведет к созданию рынка по их снятию", - считает Федосеев.

Коммерсант " со ссылкой на протокол совещания в Ранее "" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторнег сообщил о планах разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Ведомство также планирует проработать вопрос о стимулировании автопроизводителей на установку нового оборудования.