Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внедрение алкозамков для автомобилей приведет к созданию рынка по их снятию, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
"Эффект может оказаться положительным. Сама идея не нова. Многие автопроизводители уже активно внедряют такие технологии, в частности алкозамки планировала ставить Вольво. Тем не менее, по третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие. Появление такой системы неизбежно приведет к созданию рынка по их снятию", - считает Федосеев.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторнег сообщил о планах разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Ведомство также планирует проработать вопрос о стимулировании автопроизводителей на установку нового оборудования.
Цены на алкозамки варьируются от 25 до 120 тысяч рублей, отмечает издание. Готовый алкозамок стоимостью 79 тысяч рублей есть только у ООО "Научно-производственная фирма "Мета", представители которого присутствовали на совещании.