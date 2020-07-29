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Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей
Внедрение алкозамков для автомобилей приведет к созданию рынка по их снятию, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T12:14
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
технологии
экономика
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Очередной распил. Пьяницы насосики прикупят и будут дуть туда, а нормальные люди будут переплачивать за эту фигню + она будет глючить в неподходящий момент.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/148201/95/1482019576_0:0:5025:2828_1400x0_80_0_0_5307525a78a2aa12fa171fd72a311df1.jpg
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз), технологии, экономика

Эксперт прокомментировал идею о внедрении алкозамков для автомобилей

09:38 29.07.2020 (обновлено: 12:14 29.07.2020)
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© Fotolia / zstockАлкозамок
Алкозамок
© Fotolia / zstock
Алкозамок. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Внедрение алкозамков для автомобилей приведет к созданию рынка по их снятию, заявил РИА Новости представитель рабочей группы НТИ "Автонет" Ярослав Федосеев.
"Эффект может оказаться положительным. Сама идея не нова. Многие автопроизводители уже активно внедряют такие технологии, в частности алкозамки планировала ставить Вольво. Тем не менее, по третьему закону Ньютона любое действие рождает противодействие. Появление такой системы неизбежно приведет к созданию рынка по их снятию", - считает Федосеев.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания в Минпромторнег сообщил о планах разработать концепцию массового внедрения в России алкозамков - приборов блокировки зажигания при выявлении алкоголя в выдохе водителя. Ведомство также планирует проработать вопрос о стимулировании автопроизводителей на установку нового оборудования.
Цены на алкозамки варьируются от 25 до 120 тысяч рублей, отмечает издание. Готовый алкозамок стоимостью 79 тысяч рублей есть только у ООО "Научно-производственная фирма "Мета", представители которого присутствовали на совещании.
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АвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)ТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
Очередной распил. Пьяницы насосики прикупят и будут дуть туда, а нормальные люди будут переплачивать за эту фигню + она будет глючить в неподходящий момент.
29 июля, 09:57
Сергей Макаров
6410117
В ЕС начали еще раньше рассматривать и внедрять. То же распил?
29 июля, 09:59
DKDen KL
201001731
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