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Банк "Открытие" готовит пилот по удаленной идентификации клиентов онлайн
Банк "Открытие" в настоящее время прорабатывает возможность удаленной идентификации клиентов онлайн как через технологию "Ростелекома", так и через сторонние... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:52
госдума рф
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РИА Новости
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353
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госдума рф, ростелеком, экономика

Банк "Открытие" готовит пилот по удаленной идентификации клиентов онлайн

09:35 29.07.2020 (обновлено: 10:52 29.07.2020)
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© Фото : группа банка Открытие в FacebookЛоготип АО "Открытие Холдинг"
Логотип АО Открытие Холдинг
© Фото : группа банка Открытие в Facebook
Логотип АО "Открытие Холдинг" . Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Банк "Открытие" в настоящее время прорабатывает возможность удаленной идентификации клиентов онлайн как через технологию "Ростелекома", так и через сторонние решения, в ближайшие месяцы выйдет на пилотный проект, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.
"Мы внимательно следим за всеми законодательными инициативами в этой области (удаленная идентификация - ред.) и участвуем в них. При устранении существующих сейчас барьеров для дальнейшего развития этой технологии, когда уже не будет необходимости физического присутствия клиентов в офисе, мы будем готовы к реализации удаленной идентификации. Со своей стороны, мы уже сейчас готовы войти в проект в пилотном режиме и быть в первых рядах банков, которые будут тестировать эту технологию", - рассказал он.
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Полянцев пояснил, что в настоящее время в России рассматривается несколько инициатив по популяризации удаленной идентификации. Один из них предполагает, что проводить идентификацию онлайн можно будет только через решение "Ростелекома", такой вариант может быть запущен уже в 2021 году. Есть также и второй вариант, в рамках которого банкам могут пока разрешить использовать сторонние технологические решения, до внедрения целевого решения с "Ростелекомом".
"Мы прорабатываем обе возможности. Рассчитываем, что уже в ближайшие пару месяцев сможем выйти на пилотный проект", - указал банкир.
Удаленная идентификация - это механизм, позволяющий россиянам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных. В настоящее время клиенты кредитных организаций прежде, чем получить удаленный доступ к финансовым услугам различных банков, сначала должны прийти в офис любой кредитной организации и зарегистрироваться в единой биометрической системе.
Госдума в конце апреля внесла законопроект об упрощенной биометрической идентификации, который позволит россиянам удаленно получать государственные и финансовые услуги. Суть упрощенной идентификации в том, что граждане смогут сдать биометрические данные самостоятельно через приложение, подготовленное "Ростелекомом".
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Госдума РФРостелекомЭкономика
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