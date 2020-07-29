Банк "Открытие" готовит пилот по удаленной идентификации клиентов онлайн

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Банк "Открытие" в настоящее время прорабатывает возможность удаленной идентификации клиентов онлайн как через технологию " Банк "Открытие" в настоящее время прорабатывает возможность удаленной идентификации клиентов онлайн как через технологию " Ростелекома ", так и через сторонние решения, в ближайшие месяцы выйдет на пилотный проект, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления кредитной организации Вениамин Полянцев.

"Мы внимательно следим за всеми законодательными инициативами в этой области (удаленная идентификация - ред.) и участвуем в них. При устранении существующих сейчас барьеров для дальнейшего развития этой технологии, когда уже не будет необходимости физического присутствия клиентов в офисе, мы будем готовы к реализации удаленной идентификации. Со своей стороны, мы уже сейчас готовы войти в проект в пилотном режиме и быть в первых рядах банков, которые будут тестировать эту технологию", - рассказал он.

Полянцев пояснил, что в настоящее время в России рассматривается несколько инициатив по популяризации удаленной идентификации. Один из них предполагает, что проводить идентификацию онлайн можно будет только через решение "Ростелекома", такой вариант может быть запущен уже в 2021 году. Есть также и второй вариант, в рамках которого банкам могут пока разрешить использовать сторонние технологические решения, до внедрения целевого решения с "Ростелекомом".

"Мы прорабатываем обе возможности. Рассчитываем, что уже в ближайшие пару месяцев сможем выйти на пилотный проект", - указал банкир.

Удаленная идентификация - это механизм, позволяющий россиянам получать финансовые услуги дистанционно в разных банках, подтвердив свою личность с помощью биометрических персональных данных. В настоящее время клиенты кредитных организаций прежде, чем получить удаленный доступ к финансовым услугам различных банков, сначала должны прийти в офис любой кредитной организации и зарегистрироваться в единой биометрической системе.