https://ria.ru/20200729/1575083251.html
В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1155
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 10 и достигло 1155, выздоровевших стало на два больше, сообщается на специальном... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:33
2020-07-29T13:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
грузия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569365926_0:66:3068:1792_1400x0_80_0_0_4c0f1a21a8ba9434530baa1f7d3e7502.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости.
Число выявленных случаев коронавируса
в Грузии
за сутки возросло на 10 и достигло 1155, выздоровевших стало на два больше, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1155, выздоровели 929 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте, также растет число находящихся в режиме карантина - 6489 человек, в стационарах под наблюдением врачей находятся 337 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
В отчете Национального центра по контролю заболеваний Грузии говорится, что в стране зафиксировано 272 завозных случая, в частности из России, Турции, Азербайджана и Армении. В Минздраве ранее заявляли, что в основном их завозят водители трейлеров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.