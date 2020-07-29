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Распространение нового коронавируса
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В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1155
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 10 и достигло 1155, выздоровевших стало на два больше, сообщается на специальном... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T13:50
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, грузия, в мире

В Грузии число заразившихся коронавирусом достигло 1155

09:33 29.07.2020 (обновлено: 13:50 29.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир УмикашвилиМашина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
© РИА Новости / Владимир Умикашвили
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Грузии за сутки возросло на 10 и достигло 1155, выздоровевших стало на два больше, сообщается на специальном правительственном сайте по мониторингу заболевания.
"Число выявленных случаев инфицирования - 1155, выздоровели 929 человек, смертельных случаев - 16", - говорится в сообщении.
Согласно данным на сайте, также растет число находящихся в режиме карантина - 6489 человек, в стационарах под наблюдением врачей находятся 337 пациентов. Граждан Грузии, прибывших из зарубежных стран для лечения - 41, среди них 38 военнослужащих.
В отчете Национального центра по контролю заболеваний Грузии говорится, что в стране зафиксировано 272 завозных случая, в частности из России, Турции, Азербайджана и Армении. В Минздраве ранее заявляли, что в основном их завозят водители трейлеров.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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