Во вьетнамском Дананге выявили восемь новых случаев коронавируса

В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Во вторник министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о помещении в карантин 15 003 человек по всей стране в связи с новой вспышкой местных заражений в Дананге и новыми ввозными случаями заражения коронавирусом.