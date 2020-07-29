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Во вьетнамском Дананге выявили восемь новых случаев коронавируса
Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме, сообщает... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:31
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дананг, вьетнам, в мире

Во вьетнамском Дананге выявили восемь новых случаев коронавируса

09:31 29.07.2020
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© REUTERS / VNA/Trinh Quoc DungПолицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
© REUTERS / VNA/Trinh Quoc Dung
Полицейские в защитных масках перекрывают улицу в городе Дананг
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме, сообщает интернет-портал правительства страны.
Все заболевшие либо посещали больницы в городе, либо являются родственниками пациентов, находящихся в больнице Дананга.
"Дананг зарегистрировал 29 новых случаев заражения COVID-19 за последние пять дней", - сообщается в релизе.
В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
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В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Во вторник министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о помещении в карантин 15 003 человек по всей стране в связи с новой вспышкой местных заражений в Дананге и новыми ввозными случаями заражения коронавирусом.
Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДанангВьетнамВ мире
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