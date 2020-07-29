Во вьетнамском Дананге выявили восемь новых случаев коронавируса

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Восемь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировали медики в приморском городе Дананг в центральном Вьетнаме, сообщает интернет-портал правительства страны.
Все заболевшие либо посещали больницы в городе, либо являются родственниками пациентов, находящихся в больнице Дананга.
"Дананг зарегистрировал 29 новых случаев заражения COVID-19 за последние пять дней", - сообщается в релизе.
В понедельник интернет-портал правительства Вьетнама сообщил, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 во вьетнамском приморском городе Дананг и ближайших провинциях вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране. Власти Вьетнама начали эвакуацию 80 тысяч туристов из других провинций страны, приехавших на отдых в Дананг. По распоряжению правительства туристы, собиравшиеся отдыхать в Дананге в конце июля – начале августа, перенаправляются в другие курортные зоны.
В Дананге и его окрестностях блокированы несколько районов с наивысшей опасностью распространения инфекции, это те районы, в которых в последние дни были обнаружены заболевшие. На территории Дананга запрещены собрания более 30 человек, введен запрет на массовые мероприятия, торжества и спортивные соревнования, а также снова введены обязательный масочный режим и социальная дистанция. Во вторник министерство здравоохранения Вьетнама сообщило о помещении в карантин 15 003 человек по всей стране в связи с новой вспышкой местных заражений в Дананге и новыми ввозными случаями заражения коронавирусом.
Новый для страны тип вируса, по первым наблюдениям и результатам первых исследований вьетнамских медиков, является более агрессивным, чем ранее известные во Вьетнаме типы того же вируса: он способен к более быстрому размножению и быстрее вызывает у больных переход к тяжелому состоянию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.