Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ

"В случае стабилизации эпидемиологической ситуации мы сможем возобновить международные рейсы. В первую очередь, это авиарейсы с Россией, Турцией и Объединенным Арабскими Эмиратами", - заявил глава кабмина.

По словам Боронова, в настоящее время соответствующие органы, в том числе министерство иностранных дел, ведут работу с другими государствами, чтобы определить, какой из рейсов будет возобновлен первым делом.