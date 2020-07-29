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Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ
Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ, заявил на пресс-конференции премьер республики Кубатбек Боронов. РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T10:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, приостановка авиасообщения из-за коронавируса, коронавирус covid-19, россия, кубатбек боронов, воз, турция, оаэ, киргизия, в мире

Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ

09:31 29.07.2020 (обновлено: 10:37 29.07.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ, заявил на пресс-конференции премьер республики Кубатбек Боронов.
По его словам, республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о возобновлении международных авиарейсов.
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"В случае стабилизации эпидемиологической ситуации мы сможем возобновить международные рейсы. В первую очередь, это авиарейсы с Россией, Турцией и Объединенным Арабскими Эмиратами", - заявил глава кабмина.
По словам Боронова, в настоящее время соответствующие органы, в том числе министерство иностранных дел, ведут работу с другими государствами, чтобы определить, какой из рейсов будет возобновлен первым делом.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34512. Умерли 1347 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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