БИШКЕК, 29 июл - РИА Новости. Киргизия готова восстановить авиасообщение с Россией, Турцией и ОАЭ, заявил на пресс-конференции премьер республики Кубатбек Боронов.
По его словам, республиканский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение о возобновлении международных авиарейсов.
"В случае стабилизации эпидемиологической ситуации мы сможем возобновить международные рейсы. В первую очередь, это авиарейсы с Россией, Турцией и Объединенным Арабскими Эмиратами", - заявил глава кабмина.
По словам Боронова, в настоящее время соответствующие органы, в том числе министерство иностранных дел, ведут работу с другими государствами, чтобы определить, какой из рейсов будет возобновлен первым делом.
На сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии достигло 34512. Умерли 1347 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 16,3 миллиона случаев заражения, свыше 650 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.