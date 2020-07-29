https://ria.ru/20200729/1575083031.html
Сбербанк станет контролирующим акционером Rambler Group
Сбербанк увеличит долю в капитале Rambler Group до 55% через выкуп 6,95% акций у Rambler Group и 1,5% у компании A&NN, сумма инвестиций составит 2 миллиарда... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:52
2020-07-29T09:52
сбербанк россии
рамблер
экономика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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сбербанк россии, рамблер, экономика
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Сбербанк
увеличит долю в капитале Rambler Group
до 55% через выкуп 6,95% акций у Rambler Group и 1,5% у компании A&NN, сумма инвестиций составит 2 миллиарда рублей, говорится в сообщении банка.
"Сбербанк планирует дополнительно инвестировать в Rambler Group в рамках нового этапа акционерного финансирования, чтобы обеспечить группе абсолютное лидерство на рынке. Общая сумма инвестиций составит порядка 2 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
В рамках предоставления дополнительного финансирования Сбербанк выкупит у Rambler Group казначейскую долю в размере 6,95%, которая ранее была приобретена группой у финансового инвестора Era Capital. Помимо выкупа 6,95% напрямую у Rambler Group банк также приобретет долю в 1,5% напрямую у компании A&NN, второго акционера Rambler Group. "Таким образом, доля Сбербанка в капитале группы увеличится до 55%", - добавили в банке.
Сбербанк и Rambler Group в прошлом году закрыли сделку по вхождению банка в капитал группы, в результате кредитная организация стала собственником 46,5% акций холдинга.