Мать убитой в Екатеринбурге девушки обжалует приговор обвиняемому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Мать девушки, убитой в ходе конфликта в Мать девушки, убитой в ходе конфликта в Екатеринбурге , подаст апелляционную жалобу на приговор обвиняемому, которому суд назначил 1,5 года ограничения свободы, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей Павел Погорелкин.

В понедельник Орджоникидзевский районный суд уральской столицы приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта 15-летней девушки. По данным прокуратуры, подсудимый старался избежать ситуации, не реагировать на оскорбления и угрозы и скрыться, но его преследовали, что "вызвало у него рост эмоционального напряжения". После этого он достал из кармана куртки нож и нанес им удар, от которого девушка скончалась. Судили юношу по статье об убийстве в состоянии аффекта.

"Конечно, будет апелляцию подавать. Приговор получим в пятницу, до 6 августа у нас время есть. Мы предварительную жалобу напишем, потом с протоколом судебного заседания будем знакомиться, подавать в случае необходимости замечания на протокол. В дальнейшем будем обжаловать. Она (мать погибшей) готова до Верховного суда дойти", - сказал собеседник агентства.