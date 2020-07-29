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Мать убитой в Екатеринбурге девушки обжалует приговор обвиняемому
Мать девушки, убитой в ходе конфликта в Екатеринбурге, подаст апелляционную жалобу на приговор обвиняемому, которому суд назначил 1,5 года ограничения свободы,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:27
екатеринбург
происшествия
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РИА Новости
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353
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екатеринбург, происшествия

Мать убитой в Екатеринбурге девушки обжалует приговор обвиняемому

09:27 29.07.2020
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© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Мать девушки, убитой в ходе конфликта в Екатеринбурге, подаст апелляционную жалобу на приговор обвиняемому, которому суд назначил 1,5 года ограничения свободы, сообщил РИА Новости адвокат потерпевшей Павел Погорелкин.
В понедельник Орджоникидзевский районный суд уральской столицы приговорил к 1,5 годам ограничения свободы молодого человека, обвиняемого в убийстве в ходе конфликта 15-летней девушки. По данным прокуратуры, подсудимый старался избежать ситуации, не реагировать на оскорбления и угрозы и скрыться, но его преследовали, что "вызвало у него рост эмоционального напряжения". После этого он достал из кармана куртки нож и нанес им удар, от которого девушка скончалась. Судили юношу по статье об убийстве в состоянии аффекта.
"Конечно, будет апелляцию подавать. Приговор получим в пятницу, до 6 августа у нас время есть. Мы предварительную жалобу напишем, потом с протоколом судебного заседания будем знакомиться, подавать в случае необходимости замечания на протокол. В дальнейшем будем обжаловать. Она (мать погибшей) готова до Верховного суда дойти", - сказал собеседник агентства.
По его словам, кроме показаний эксперта материалами дела не подтверждается состояние аффекта. В том числе, отметил Погорелкин, в суде свидетели более подробно описали ситуацию, а тетя обвиняемого заявила, что после конфликта молодой человек вернулся домой в обычном состоянии и лег спать. Также по показаниям девушки, которая была в компании обвиняемого, конфликт инициировал именно он, уточнил адвокат.
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