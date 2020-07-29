В Японии признали безопасным завод по переработке ОЯТ

Между тем, на заводе в Аомори уже скопилось около 3 тысяч тонн ОЯТ, привезенного с атомных электростанций. Это предельное количество, которое незапущенный еще завод способен хранить, в результате чего четыре года назад завод перестал принимать это топливо.