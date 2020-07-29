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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200729/1575082907.html
В Японии признали безопасным завод по переработке ОЯТ
Комитет по контролю над атомной энергией Японии официально признал безопасным завод по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и извлечению из него... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:26
ядерные технологии
аомори (префектура)
хонсю (остров)
фукусима-1
япония
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аомори (префектура), хонсю (остров), фукусима-1, япония, в мире

В Японии признали безопасным завод по переработке ОЯТ

09:26 29.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРадужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио
Радужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Радужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио. Архивное фото
ТОКИО, 29 июл - РИА Новости. Комитет по контролю над атомной энергией Японии официально признал безопасным завод по переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и извлечению из него плутония для создания MOX-топлива, сообщил телеканал NHK.
Строительство завода в префектуре Аомори на севере основного японского острова Хонсю началось в 1993 году и должно было завершиться в 1997 году, но из-за многочисленных проблем в ходе строительства, а затем из-за ужесточения норм безопасности после аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году оно так и не было завершено. После получения официального признания безопасности планируется завершить строительство в следующем году и в январе 2022 запустить завод. Однако после решения о демонтаже АЭС "Мондзю" на быстрых нейтронах, которая должна была использовать MOX-топливо, перспективы практического использования завода стали более чем неопределены. Кроме того, нет и завода по вторичной переработке отработавшего на реакторах на быстрых нейтронах и реакторах на тепловых нейтронах MOX-топлива и самого завода по производству MOX-топлива.
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Между тем, на заводе в Аомори уже скопилось около 3 тысяч тонн ОЯТ, привезенного с атомных электростанций. Это предельное количество, которое незапущенный еще завод способен хранить, в результате чего четыре года назад завод перестал принимать это топливо.
После окончания строительства комитет по контролю над атомной энергией проведет проверку безопасности оборудования. Если она будет подтверждена, для начала работы заводу предстоит получить разрешение местных властей и администраций.
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Ядерные технологииАомори (префектура)Хонсю (остров)Фукусима-1ЯпонияВ мире
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