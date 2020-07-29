Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200729/1575082679.html
Варфоломей поблагодарил Эрдогана за реставрацию монастыря Панагия Сумела
Патриарх Константинопольский Варфоломей поблагодарил по телефону президента Турции Тайипа Эрдогана за реставрацию православного монастыря Панагия Сумела,... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:19
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
трабзон (провинция)
юнеско
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1400x0_80_0_0_50e3298d1fcaf4a79d434569edaa0626.jpg
https://ria.ru/20200727/1575000440.html
https://ria.ru/20200717/1574496033.html
2
трабзон (провинция)
турция
стамбул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_0:232:3072:1959_1400x0_80_0_0_50e3298d1fcaf4a79d434569edaa0626.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_28:0:2759:2048_1400x0_80_0_0_bb3f9bce053cdc8d8b88beea2f75f341.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/02/1561130267_369:0:2417:2048_1400x0_80_0_0_7057576e3c5a6269b4bb6d81325ff5df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, трабзон (провинция), юнеско, турция, стамбул, в мире

Варфоломей поблагодарил Эрдогана за реставрацию монастыря Панагия Сумела

09:19 29.07.2020
3025
© AP Photo / Emrah GurelПатриарх Константинопольский Варфоломей
Патриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Emrah Gurel
Патриарх Константинопольский Варфоломей. Архивное фото
АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей поблагодарил по телефону президента Турции Тайипа Эрдогана за реставрацию православного монастыря Панагия Сумела, сообщила администрация турецкого лидера.
Накануне Эрдоган заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, приведя в качестве примера реставрацию одного из древнейших в мире православных монастырей Панагия Сумела в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
Купола
27 июля, 17:14Религия и мировоззрение
В РПЦ надеются на общую позицию православных церквей по Святой Софии
"Варфоломей позвонил нашему президенту, поблагодарил его за открытие монастыря Сумела после реставрационных работ и выразил удовлетворение их поддержкой со стороны президента. Варфоломей также поздравил турецкий народ и исламский мир с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Как ранее сообщила Константинопольская церковь, патриаршая Божественная литургия в день Успения Богородицы 15 августа в монастыре Панагия Сумела в этом году не состоится из-за запрета турецких властей в связи с пандемией коронавируса.
Варфоломей, считающий себя лидером всего православия в мире, до сих пор не высказал свою позицию в связи с открытием мечети в соборе Святой Софии в Стамбуле.
Панагия Сумела - недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века, находится на территории провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Собор Святой Софии в Стамбуле
17 июля, 14:18Религия и мировоззрение
В РПЦ связали ситуацию со Святой Софией с легализацией раскола на Украине
12520421
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеТрабзон (провинция)ЮНЕСКОТурцияСтамбулВ мире
Рекомендуем
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Собор Святой Софии в Стамбуле
Муфтий: в умме солидарны с позицией России по статусу Святой Софии
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время митинга-встречи с избирателями в городе Борисове
Соперница Лукашенко ответила на вопрос, чей Крым
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Вид на Дамаск
В Сирии планируют построить часовню с именем Айя-София
Илон Маск
Следующий рывок Илона Маска: чего ждать
Регина Тодоренко
Тодоренко нашла работу на Украине после скандала в России
Прохожие во время грозы на одной из улиц в Москве
Власти Москвы попросили временно закрыть летние веранды кафе и ресторанов
Рабочая поездка Президентов Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области
"Сохранить лицо". Почему в Киеве сменили тон после разговора с Москвой
Фотоснимок коронавируса
Пожаловавшаяся на усталость школьница умерла во сне от коронавируса
Жители Афин читают заголовки газет
Правительство Греции вернет двум миллионам пенсионеров урезанные пенсии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25Профсоюзы предложили изменить подход к расчету пособий по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Лента новостейМолния