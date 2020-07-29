Варфоломей поблагодарил Эрдогана за реставрацию монастыря Панагия Сумела

АНКАРА, 29 июл - РИА Новости. Патриарх Константинопольский Варфоломей поблагодарил по телефону президента Турции Тайипа Эрдогана за реставрацию православного монастыря Панагия Сумела, сообщила администрация турецкого лидера.
Накануне Эрдоган заявил, что его страна защищает объекты культурного наследия христианства, приведя в качестве примера реставрацию одного из древнейших в мире православных монастырей Панагия Сумела в провинции Трабзон на северо-востоке Турции.
"Варфоломей позвонил нашему президенту, поблагодарил его за открытие монастыря Сумела после реставрационных работ и выразил удовлетворение их поддержкой со стороны президента. Варфоломей также поздравил турецкий народ и исламский мир с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.
Как ранее сообщила Константинопольская церковь, патриаршая Божественная литургия в день Успения Богородицы 15 августа в монастыре Панагия Сумела в этом году не состоится из-за запрета турецких властей в связи с пандемией коронавируса.
Варфоломей, считающий себя лидером всего православия в мире, до сих пор не высказал свою позицию в связи с открытием мечети в соборе Святой Софии в Стамбуле.
Панагия Сумела - недействующий православный монастырь Константинопольской православной церкви, возведенный в конце IV - начале V века, находится на территории провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Он является одним из старейших в мире и претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО.