Варфоломей поблагодарил Эрдогана за реставрацию монастыря Панагия Сумела

"Варфоломей позвонил нашему президенту, поблагодарил его за открытие монастыря Сумела после реставрационных работ и выразил удовлетворение их поддержкой со стороны президента. Варфоломей также поздравил турецкий народ и исламский мир с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении администрации Эрдогана.