Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Суд признал общественное объединение "Комитет "Нация и Свобода" экстремисткой организацией и запретил его деятельность в РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Отмечается, что прокуратура Красноярского края в этом году провела проверку общественного объединения на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Установлено, что участники осуществляют экстремистскую деятельность. Выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных групп.
"По итогам проверки прокурором Красноярского края в суд направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Красноярский краевой суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - говорится в сообщении.
Добавляется, что решение суда обращено к немедленному исполнению.
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