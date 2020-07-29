Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200729/1575082518.html
Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией
Суд признал общественное объединение "Комитет "Нация и Свобода" экстремисткой организацией и запретил его деятельность в РФ, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 29.07.2020
2020-07-29T09:16
генеральная прокуратура рф
красноярский краевой суд
красноярский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_dd6764561a7e39321ccf48b5d8ad87e2.jpg
https://ria.ru/20190819/1557649759.html
красноярский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2816:1584_1400x0_80_0_0_dd6764561a7e39321ccf48b5d8ad87e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_e10db349c9337f1d660d0f89e9a50e19.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/103890/55/1038905552_24:0:2072:2048_1400x0_80_0_0_34f6c465c6b07d6dca09ab4a09b2a4de.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, красноярский краевой суд, красноярский край, происшествия

Суд признал "Комитет "Нация и Свобода" экстремистской организацией

09:16 29.07.2020
398
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Суд признал общественное объединение "Комитет "Нация и Свобода" экстремисткой организацией и запретил его деятельность в РФ, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Отмечается, что прокуратура Красноярского края в этом году провела проверку общественного объединения на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму. Установлено, что участники осуществляют экстремистскую деятельность. Выявлены факты массового распространения экстремистских материалов, возбуждения вражды и ненависти по отношению к представителям различных социальных групп.
"По итогам проверки прокурором Красноярского края в суд направлено административное исковое заявление о признании общественного объединения экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории РФ. Красноярский краевой суд в открытом судебном заседании вынес решение об удовлетворении исковых требований прокурора", - говорится в сообщении.
Добавляется, что решение суда обращено к немедленному исполнению.
Молоток судьи
19 августа 2019, 19:22
В Коми признали "СССР" экстремистской организацией
2200102
Обсудить 0
Генеральная прокуратура РФКрасноярский краевой судКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Автомобили скорой помощи у московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 226 пациентов с коронавирусом
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
На кладбище в Петербурге неизвестные повредили 30 надгробий
Полицейский
В Петербурге неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Варфоломей поблагодарил Эрдогана за реставрацию монастыря Панагия Сумела
Радужный мост, соединяющий искусственный острой в Токийском заливе с центром Токио
В Японии признали безопасным завод по переработке ОЯТ
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно (КМТУС) Академик Черский в акватории Калининграда
Трубоукладчик для "Северного потока — 2" перестал принадлежать "Газпрому"
Телеведущий Дмитрий Губерниев
Губерниев прокомментировал резонансное убийство в Барнауле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Токаев поручил продлить ограничения по коронавирусу в Казахстане
Машины скорой помощи в Греции
Греческий врач оценил возможность второй волны COVID-19 в стране
Молоток судьи
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Кабинет стоматолога
Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
Американские военные
Российский постпред в Вене назвал вывод войск США выигрышем для Германии
1700-летняя статуя женщины эллинистического периода, найденная в древнем городе Перге, ныне находящемся в турецкой средиземноморской провинции Анталья
В Турции археологи обнаружили 1700-летнюю статую
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2
Глава OMV призвал ответить на угрозы США в адрес "Северного потока — 2"
Крым
В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:26Во Вьетнаме зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом
08:25ФНПР предложила увеличить пособие по безработице
08:21СМИ: ФНС перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками
08:20В России провели более 27,8 миллиона тестов на коронавирус
08:19В Узбекистане выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
08:16Семья Фургала объявила о сборе средств на услуги адвокатов
08:16Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
08:14Telegram подал в ЕК антимонопольную жалобу на App Store
08:13Коворкинги в технопарках Москвы вернулись к обычному режиму работы
08:12Израильские ученые рассказали, какие продукты повышают риск рака
08:09В Москве в четверг ожидаются кратковременные дожди
08:07Комитет защиты журналистов попросил защитить главреда дагестанского СМИ
08:03Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере борьбы с COVID-19
08:02Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
07:57В Крыму отвергли претензии ЕС насчет милитаризации полуострова
07:26В Кузбассе за сутки выявили 74 случая коронавируса
07:21В КНДР по-прежнему не зафиксировали случаев заболевания COVID-19
07:15В Перми четыре ребенка пострадали в ДТП
06:54Женщина едва не умерла из-за невылеченного зуба
06:39Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Лента новостейМолния